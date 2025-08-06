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他婚禮誓言把新娘叫成前女友名字 全網幫捏冷汗：要離婚了

聯合新聞網／ 綜合報導
男子在證婚，不小心把新娘叫成前女友的名字。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
男子在證婚，不小心把新娘叫成前女友的名字。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

英國一對新人在結婚時，新郎竟在說出誓詞時喊錯新娘名字，不小心叫成了前女友，讓在場所有賓客都替他捏把冷汗。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，安德魯（Andrew Fildes）與另一半蕾貝卡（Rebecca Fildes）2023年在英格蘭鄉間舉行婚禮。通常婚禮到證婚環節時，證婚人都會引導新人重複誓詞，雖然當下安德魯應該要說「我願意娶蕾貝卡．莎拉．瓊．庫雷希為妻…」，但安德魯卻口誤說成：「我願意娶莎拉…」。

雖然安德魯表情深情，但現場還是陷入一片寂靜，因為他口中的莎拉是前女友的名字，讓在場賓客也有點傻眼。幸好「莎拉」也是新娘的中間名，所以蕾貝卡不但沒有翻臉，反而先笑了出來，大家才一起哄堂大笑。

影片上傳到TikTok後，吸引超過3萬次點閱率，上傳的就是新娘蕾貝卡本人，而且她還幽默地在影片標題寫著：「喔！我的天啊！（Oh dear）」，吸引不少網友留言。有網友說，要是自己身上發生這種事，絕對當場取消婚禮，也有人半開玩笑問說：「新郎還好嗎？」不過也有網友幫忙緩頰，認為安德魯應該是太緊張才會口誤。

蕾貝卡接受訪問時表示，她知道安德魯的前女友叫莎拉，但她知道安德魯只是緊張所以口誤，所以並沒有追究。蕾貝卡說，安德魯本來就是比較安靜、謹慎的人，因為太擔心婚禮當下犯錯，才會真的口誤「犯下大錯」。不過蕾貝卡說兩人一笑置之，只覺得成為有趣的婚禮回憶。

婚禮 離婚 前女友

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