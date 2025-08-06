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客人變傻子？日本仙台牛舌800日圓「竟是賣豬舌」 網曝攤商宰客暗黑手法

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日本仙台牛舌800日圓「竟是賣豬舌」 網曝攤商宰客暗黑手法

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
日本一場夏日祭典上，傳出有攤販打著「仙台牛舌」招牌、標價800日圓，實際上賣的卻是豬舌，店家面對質疑也大方承認，消息在X上曝光後引發日本網友熱議。圖／擷自X／@dgfactory39
日本一場夏日祭典上，傳出有攤販打著「仙台牛舌」招牌、標價800日圓，實際上賣的卻是豬舌，店家面對質疑也大方承認，消息在X上曝光後引發日本網友熱議。圖／擷自X／@dgfactory39

日本一場夏日祭典上，傳出有攤販打著「仙台牛舌」招牌、標價800日圓（約新台幣162元），實際上賣的卻是豬舌，店家面對質疑也大方承認，消息在X上曝光後引發日本網友熱議。

集英社Online報導，事件發生在日本某地方城市的夏祭，攤位上大大寫著「仙台牛舌800円」。一名民眾抱怨：「在當地祭典看到『仙台牛舌800円』，結果買來竟是豬舌。真會做生意啊，把客人當傻子。」

貼文附有照片一發布在X，立刻就被瘋傳並引發大量批評。網友直言：「雖然知道祭典的價格通常比較高，但至少該把標示寫清楚。」

也有人說：「雖然沒看過這麼誇張的，但類似詐欺式的價格與標示手法在祭典攤位確實很常見，所以我基本上不喜歡逛祭典。」還有網友提醒：「萬一對豬肉過敏的人誤食，後果可能很嚴重。食材標示造假是絕對不能做的事。」

也有人分享類似經歷，例如「螃蟹串」攤位賣的其實是蟹味棒；花1000日圓買的「廣島風御好燒」只有高麗菜（連肉都沒有）；甚至「奶油馬鈴薯」的奶油其實是人造奶油。

另一方面，也有不少網友抱著「攤販本來就這樣吧」的某種無奈態度留言。相關貼文在社群媒體上的瀏覽量累計已達數千萬次。

據貼文原作者表示，他曾對攤位工作人員說：「很好吃呢，這是豬肉對吧？」對方半笑著回答：「是豬肉。」但在攤位任何角落，都找不到寫有「豬」的標示。

貼文者坦言，肉串味道本身不差，但這場夏祭是地方大型活動，也吸引許多外縣市的遊客參加，「想到遠道而來的人可能因此失望，就覺得很不甘心」。

據說該攤位一開始約有30至50人排隊，約一小時後人龍增加到接近70至80人。由於狹窄的道路上擠滿多個攤位，確切人數難以統計，但與周邊其他攤位相比，這家攤位的排隊人潮可說是壓倒性地多。

之後，貼文者還多次提醒在攤位前排隊的客人：「這裡賣的是豬舌，如果是衝著牛舌來的，建議別排了。」

●明明違法 為何卻難以取締？

那麼，打著「仙台牛舌」的招牌賣豬舌，是否觸法？律師阿部由羅表示：「明明賣的是豬舌卻標示『牛舌』，會讓消費者對商品品質與內容產生誤解，很可能違反《不正競爭防止法》，面臨『5年以下有期徒刑或500萬日圓以下罰金』的刑責。」

阿部指出，這類行為屬於「讓消費者誤以為商品的品質或內容比實際更好」。從《景品表示法》的角度來看，很可能已經觸法，不僅會被消費者廳下達糾正命令，還可能被處以罰款，甚至面臨刑責。

值得注意的是，判斷基準在於「一般消費者會怎麼理解」。有人反駁稱，「那是攤位名稱叫『仙台牛舌』，不代表賣的一定是牛舌」。

但阿部解釋：「若店名中有『牛舌』，而販售的商品只有一種，那麼一般消費者自然會認為這就是牛舌。所謂『牛舌只是店名』的辯解，按照這樣的判斷基準很難成立。」

然而現實是，當局對這類「臨時營業」的攤販難以採取法律行動。阿部指出：「攤販經營往往存在店主身分不明，或缺乏充分證據證明有不實標示的情況。若是在常設店面做出同樣的事，被查獲與取締的可能性會高得多。也因此，有些人或許正是利用攤販這種形式，企圖規避查緝。」這部分需要祭典主辦單位檢討管理制度，加強嚴格監督。

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