快訊

家暴悲劇！嘉義縣驚傳妻持刀殺夫案 3孩童成無辜受害者

獨／看不到Discovery、TVBS歡樂台！有線電視頻道授權費大戰再起 62萬用戶受影響

錯過再等85年…8/7天赦日逢立秋 祭祀旺財開運效果Double

聽新聞
0:00 / 0:00

手抱女兒玩滑水道！女嬰突從父親懷中滑落飛出 墮下3.5米水泥地慘死

香港01／ 撰文：桃樂斯
德國有女嬰和家人到水上樂園遊玩，被父親抱在懷中時突然滑落，飛墮3.5米水泥地慘死。（網上圖片）
德國有女嬰和家人到水上樂園遊玩，被父親抱在懷中時突然滑落，飛墮3.5米水泥地慘死。（網上圖片）

樂極生悲！德國有女嬰早前和家人到克羅地亞（Republic of Croatia）一座水上樂園遊玩，當時她被父親抱在懷中，卻不幸從對方懷中滑落，從約3.5米高墮落到水泥地面上，雖然經送醫搶救，但其後仍被證實不治。

當局表示「這是20年來最嚴重的事故之一」，警方目前已經就意外展開調查，將釐清是遊樂設施不適合此年紀孩童遊玩，還是園方未有採取應當安全措施所致。

女嬰被父手抱玩滑水道　懷中滑落墮3.5米水泥地亡

綜合外媒報道，德國一名僅得21個月大的女嬰，於7月22日（上周二）下午偕家人前往位於克羅地亞一座名為「Aquagan」的水上樂園戲水。當時女嬰父親將她抱在懷中，打算一同遊玩滑水道，但女嬰突然從父親懷中滑落飛出，從約3.5米的高度墮落到水泥地面上。

父親見狀崩潰痛哭：我女兒快死了

有在場目擊者透露，他當時聽到不斷叫喊聲，然後看到有男子抱着「一動不動」的孩子，初時還以為是有孩童遇溺淹死；而女嬰父親事發後十分緊張，面對旁人慰問亦無動於衷，只崩潰喊道「別問我任何事，我的女兒快要死了」。

女嬰由直升機送院救治　翌日凌晨證實不治

當時一位剛好在附近的醫生立即上前，連同水上樂園救護人員一起幫忙搶救，女嬰之後曾短暫甦醒並恢復意識，然後由直升機緊急送往醫院救治，但因其腦部嚴重受傷，以及內臟有損傷，最後仍於翌日凌晨被證實不治。

警方介入調查　釐清是否園方疏忽所致

當局表示「這是20年來最嚴重的事故之一」，對意外感到震驚與悲傷，當地警方目前已經展開調查，將釐清究竟是遊樂設施不適合此年紀孩童遊玩，還是園方未有採取應當安全措施所致。

延伸閱讀：

1歲7個月大男童遭野狗咬死！疑趁叔叔睡着出門玩耍出事　倒斃家外

2歲童踩單車遭黃蜂圍攻慘死！螫逾60針恐怖畫面曝光　醫護揭死因

文章授權轉載自《香港01》

影片 家人 德國 直升機

相關新聞

連嗑7個榴槤！前歌手滿嘴榴槤味中風送院 醫治1個月仍半癱

「少吃多滋味，多吃壞肚皮」雖是老生常談，但並非每個人都會明白，並且懂得節制。馬來西亞1名90年代饒舌組合前成員本身有吸煙習慣，近日更連續狂食7個甘榜榴槤，翌日開工時突然中風，送院急救時仍滿嘴榴槤味，其後經醫治1個月，右邊身體仍然癱瘓。

手抱女兒玩滑水道！女嬰突從父親懷中滑落飛出 墮下3.5米水泥地慘死

樂極生悲！德國有女嬰早前和家人到克羅地亞（Republic of Croatia）一座水上樂園遊玩，當時她被父親抱在懷中，卻不幸從對方懷中滑落，從約3.5米高墮落到水泥地面上，雖然經送醫搶救，但其後仍被證實不治。

雜貨店老闆狼性大發性侵買雪糕女童 拒認罪上訴提1事惹眾怒

性侵罪成後還要追討零錢？新加坡1名11歲女童到雜貨店買雪糕吃時，被55歲雜貨店老闆趁機性侵，先撫摸其胸部和臀部，進而強吻及舌吻，狼性大發下強迫女童為他口交，女童逃離現場後在途人協助下報警。該老闆被控2項非禮及1項強姦罪，日前被判罪成囚14年3個月2周，他始終拒絕認罪，當場提出上訴，反對將涉案的8新元（約 48港元）歸還女童，強調那是他的錢，法官下令調查。

印度警察「新法抗洪災」？灑花瓣、倒牛奶 慶祝背後原因惹議

近期，美國和中國大陸面臨洪災影響，抗洪救災成為當地重中之重的首要工作。印度最近同樣受到洪水衝擊，不過當地一名警察的舉動卻引起爭議，原因是他視洪水為「恩賜」，並在自己的家門口向洪水灑上玫瑰花瓣和倒入牛奶。這段影片近日在網上瘋傳，還引發當地廣泛的討論。

胎盤神效？模特兒「雙眼植入羊膜」治乾眼症 專家曝風險：恐失明

美國一名模特兒艾米拉（Emira D'Spain）分享特殊的美容手術：在雙眼中植入「胎盤」用於治療乾眼症。

33歲人夫師戀11歲女童！交往11年未成年性交 他被重判上訴駁回

為人師表理應照顧學生，不應以權謀私！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。