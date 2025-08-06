雜貨店老闆狼性大發性侵買雪糕女童 拒認罪上訴提1事惹眾怒

性侵罪成後還要追討零錢？新加坡1名11歲女童到雜貨店買雪糕吃時，被55歲雜貨店老闆趁機性侵，先撫摸其胸部和臀部，進而強吻及舌吻，狼性大發下強迫女童為他口交，女童逃離現場後在途人協助下報警。該老闆被控2項非禮及1項強姦罪，日前被判罪成囚14年3個月2周，他始終拒絕認罪，當場提出上訴，反對將涉案的8新元（約186元台幣）歸還女童，強調那是他的錢，法官下令調查。

事發於2021年10月28日，裕廊西52街第526座組屋的1間雜貨店，當時11歲的女童正就讀小學五年級，她當天2度前往雜貨店，雜貨店老闆在女童首次入店時免費提供了1包飲品，女童第二次入店時帶了錢買雪糕，未料被老闆趁機性侵。

摸女童胸臀舌 強迫舌吻口交

案情指，被告先對女童上下其手，撫摸女童胸部及臀部，進而強吻及舌吻，再強迫女童為其口交。女童事後嚇得跑離雜貨店，在途人協助下報警，老闆共被控2項非禮及1項強姦罪。

罪成即提上訴

被告沒代表律師庭上拒絕認罪，法官月初就判其罪成，7月30日正式判刑。控方指責被告在女童年幼且明顯不願意下侵犯她，希望可判監13年8個月及鞭刑15下，但考慮到被告年過50歲不能捱鞭，促加刑30周替代。被告求情指，控方在舉證時有提出6個案例，但當中的被告全都是經審訊後被裁定有罪，他始終堅持自己無罪，故刑罰不能參考這些案例。

法官考慮被告無案底，終判囚13年8個月、鞭刑15下，下令可以加監6個月6周來取代鞭刑，合計判囚14年3個月2周。被告當場提出上訴，法官批准以8萬新元（約186萬元台幣）保釋。

反對將8元現金歸還女童

案件搜證時撿獲8新元（約186元台幣）現金，被告在庭上反對將錢歸還女童，強調這些是他的錢，是女童從他的店內拿取，並提出處理證據申請，法官指示控方作出調查。

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文章授權轉載自《香港01》