連嗑7個榴槤！前歌手滿嘴榴槤味中風送院 醫治1個月仍半癱

「少吃多滋味，多吃壞肚皮」雖是老生常談，但並非每個人都會明白，並且懂得節制。馬來西亞1名90年代饒舌組合前成員本身有吸煙習慣，近日更連續狂食7個甘榜榴槤，翌日開工時突然中風，送院急救時仍滿嘴榴槤味，其後經醫治1個月，右邊身體仍然癱瘓。

該名前歌手迪諾（Dino）向當地傳媒表示，每年榴槤當造時，他都一定會大享口福，「不能排除是因為吃了榴槤導致中風」，而病情導致他無法工作，生活陷入困境，幸通訊部等機構派出代表上門慰問，協助對方捱過經濟難關。

榴槤當造即狂食

迪諾（Dino）本名莫哈末啥羅斯里（Mohd Shah Rosli），如今50歲，90年代時是當地饒舌組合Nico G成員，退出後目前在購物商場改當銷售員，迪諾年輕時就開始吸煙，而且十分愛吃榴槤，他形容「榴槤是我的最愛，每次榴槤季節到來，我都一定會吃榴槤解饞」。

中風送院 仍然滿嘴榴槤味

榴槤近日當造，迪諾如常狂吃榴槤，而且一口氣連吃7個甘榜榴槤，而當時沒並有異樣，豈料翌日工作期間突然中風，於是立即送院。迪諾和醫生對答時仍然滿嘴榴槤味，他認為「不能排除是因為吃了榴槤而中風，但也可能是因為吃了其他甜食導致」。

放無薪病假 面對經濟難關

迪諾最初幾乎不能活動，甚至無法清晰說話，但經過1個月治理後，病情明顯好轉，但右邊身體仍然癱瘓，導致他不良於行，只能持拐杖慢慢行走，甚至無法開工，僱主安排迪諾放無薪病假，直到痊癒為止，而且給予500令吉（約3542元台幣）慰問金，迪諾中風後沒有分毫收入，需要靠積蓄過活，經濟上有燃眉之急。

迪諾目前每周2次前往吉隆坡中央醫院接受覆診，同時接受傳統治療方法，每次復建按摩花費200令吉（約1417元台幣），他目前和家人同住，以方便接受照顧，同時承諾日後會注意飲食，而且定時服藥，防止膽固醇堵塞血管。

政府上門給予慰問和提供援助

當地通訊部副部長張念群、馬來西亞國家電影發展局主席拿督漢斯艾薩克、首席執行員拿督阿茲米爾賽夫丁和大馬藝人協會主席拿督傑再迪等人，在接獲迪諾求助後，於是前往其位於吉隆坡甘榜峇魯的住所進行探望，上門給予慰問和提供援助。

61名前藝人接受援助

張念群表示，通訊部向有健康問題的前藝人提供援助，數個機構自2024年初至今年7月31日為止，向61人提供援助。

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文章授權轉載自《香港01》