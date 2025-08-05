胎盤神效？模特兒「雙眼植入羊膜」治乾眼症 專家曝風險：恐失明

美國一名模特兒艾米拉（Emira D'Spain）分享特殊的美容秘訣：在雙眼中植入「胎盤」用於治療乾眼症。

雖然艾米拉在她的在Instagram影片中是說「胎盤（placenta）」，但精確來說是使用由人類胚胎的羊膜（Amniotic）製成的生性角膜敷料「保視膜（Prokera）」，可以幫助眼角膜等眼睛傷口癒合。

艾米拉患有嚴重的乾眼症，經由醫生建議後決定做保視膜治療，醫生會將看起來像放大版隱形眼鏡的保視膜放在眼睛上，讓膜可以覆蓋角膜，並用膠布眼罩等固定眼皮至少一天，避免保視膜移位，確保眼球吸收羊膜並開始修復。

艾米拉形容植入保視膜的過程不會痛，只是有點不適感，「感覺像戴了好幾天的巨大隱形眼鏡」。隔天艾米拉取下眼罩後，立即又在另一隻眼球中植入保視膜，並對於結果相當滿意，「我的眼睛更加明亮、更白皙了」。

不少人並沒有眼球相關疾病，只是為了美觀、為了追求「更明亮」的眼睛，而進行保視膜治療。不過根據《每日郵報》報導，雖然這種治療很少發生嚴重併發症，但專家警告，可能會導致角膜炎，甚至感染，若不及時治療，感染擴散到眼球其他部位，可能會導致失明。