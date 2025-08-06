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珍貴高級菇菌2小時大變身！網紅野外實拍 「披白紗」奇景驚豔網友

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網紅在竹林裡發現竹笙，以縮時攝影記錄下它的成長過程。圖為剛冒出頭的幼菌株。圖／擷自YouTube影片
一名網紅在竹林裡發現竹笙，以縮時攝影記錄下它的成長過程。圖為剛冒出頭的幼菌株。圖／擷自YouTube影片

根據日媒「ねとらぼ」報導，專門採集海中生物、昆蟲、雜草等製作料理YouTuber Chieeton分享了他為了煮藥膳湯，前往妻子娘家附近竹林裡採麻竹筍，還有發現中華料理中高級食材「竹笙」影片。相關影片引起許多網友的熱烈關注。

文中提到「長裙竹蓀」（俗稱竹笙）是一種屬於高貴食材的菌類，但為了要吸引蒼蠅傳播孢子，會發出一種「廁所沒有打掃乾淨」的強烈臭味。Chieeton原本想要在採麻竹筍時一起採回家，但走在竹林中時並沒有聞到刺鼻臭味，於是判斷長裙竹蓀還沒長出來。待一周後再前往竹林尋覓，便找到好幾個外型像鳥蛋的幼菌，甚至有多個一起長出的多胞胎。

他將攝影機固定在即將破殼而出的竹笙前，以縮時攝影的方式拍攝觀察，記錄下竹笙破殼「綻放」的過程。先是從呈現半透明的頂部裂開，露出菌傘，接著白色筒狀的「菌托」迅速拓展，最後展開如蕾絲般的菌網，彷彿一朵披上白紗的花朵，僅花費兩小時便完成整個變化，讓人驚嘆自然界的神奇奧妙。

菌傘已張開。圖／擷自YouTube影片
菌傘已張開。圖／擷自YouTube影片

Chieeton在影片中說明，因深棕色的竹笙前端布滿孢子，可摘下放回原地，這樣明年又可以長出同樣的菇菌。而白色的菌柄和傘狀部分清洗掉散發臭味的黏液即可食用，加入肉類及竹筍可煮成鮮美的養生湯品。留言區網友紛紛表示：「兩小時就長成太神奇了」、「根本像看奇幻片」、「想吃一次看看！」不過在野外採菇需極度小心，不要誤食毒菇，危及生命。

料理 食材 毒菇 臭味 YouTuber

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