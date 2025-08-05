33歲人夫師戀11歲女童！交往11年未成年性交 他被重判上訴駁回

為人師表理應照顧學生，不應以權謀私！但新加坡1名已婚小學男教師，於33歲時與11歲女學生偷偷交往，發展出相差逾20歲的「師生戀」，畸戀更長達11年。狼師在「小女友」未成年時已經與性交，案件直至女生的姊姊發現後才曝光。男教師被告後被判刑14年2個月，他刑期間不服上訴，又辯稱與受害人是情侶關係，但法官強調這段畸戀並非愛情，反而是兒童性剝削，所以駁回被告上訴，維持原判。

畸戀長達11年 未成年發生關係

當地媒體於今年7月報導，男被告案發時33歲，當時已經結婚，並在1間小學教書，有份教導該名11歲女學生，但2人從2006年9月開始「交往」，畸戀長達11年，雙方2007年已有親密行為，男被告甚至在女生未滿16歲時就和她發生關係。

被告被判入獄14年2個月

直到2017年6月13日，受害人胞姊從其手機找到3段影片，內容是受害人披露遇到感情上問題，打算和被告分手，但苦於無法和其他人透露心事，同時擔心被告與未成年少女發生性行為而惹禍，其姊姊揭發事件，案件才因而被揭發。男被告被控8項罪名，包括性侵未成年少女以及抵觸《兒童與青少年法令》，案件經審理後，被判入獄14年2個月。

服刑期間不服上訴

被告和受害人目前分別52歲和31歲，相信其中1人今年未過生日，被告最近針對刑罰提出上訴，被告聲稱沒有脅迫受害人或施壓，2人是情侶關係，受害人在這段感情中扮演主導角色。

法官︰不是愛情，反是剝削

但高等法院法官不接納被告口供，反而認定被告為了逃避責任，所以對受害者進行人格攻擊，法官更強調，2人相差超過20歲，認為這段畸戀並非愛情，被告理應保護和栽培受害人，但他為了達到目的，選擇濫用職權犯罪，進行兒童性剝削，刑罰沒有過重，因而駁回其上訴。為了保護受害人，法官下令媒體不得報道任何會洩漏受害人身份的資料。

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文章授權轉載自《香港01》