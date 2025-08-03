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幫90歲奶奶洗澡起色心！28歲男護理師脫褲露下體：看到裸體很興奮

香港01／ 撰文／田中貴
受害女性示意圖。圖／AI生成
受害女性示意圖。圖／AI生成

日本發生護理人員猥褻年邁女病人案件。熊本市1名男護士在醫院協助90多歲女病人洗澡時，在見到對方裸體後竟然產生性興奮，繼而脫褲露械，更嘗試要求婆婆觸摸其下體。女病人出院後向家人提及此事，男護士的獸行因而曝光。涉案男護士被捕後承認罪行，並指「看到女性裸體，我感到很興奮」，事後遭到醫院解僱，警方正繼續調查案件。

脫褲露械叫90多歲女病人摸下體

28歲涉案男子佐藤勝則來自熊本市北區清水龜井町，案發前在市內西區1間醫院擔任準護士一職。

案發於2025年2月，佐藤協助1名90多歲女病人入浴時，突然脫褲露出下體，同時試圖要求婆婆觸碰，相信婆婆沒有就範。受害人之後出院，並向家人交代事件，男護士獸行曝光後，警方亦介入調查。

被捕男︰看到女性裸體，我感到很興奮

佐藤涉嫌「不同意猥褻未遂」罪名被捕，接受調查時承認事件，直言「看到女性裸體，我感到很興奮」，佐藤事後被醫院解僱，並要接受警方調查。

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文章授權轉載自《香港01》

婆婆 日本 護理師

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