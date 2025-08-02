義大利男遭親媽與女友聯手下藥「剁成碎塊」！母認罪：太惡毒
義大利一處小鎮發生驚人命案，一名35歲男子慘遭自己媽媽及女友殺害分屍，媽媽被捕後坦承犯案，但動機未明。
根據《每日郵報》報導，死者從小就和母親相依為命，與哥倫比亞籍女友共同養育一名6個月大的女兒，一家四口同住，結果竟遭到母親和女友聯手下藥分屍。
警方接獲其中一名犯嫌的通報後，在死者住家附近的垃圾桶找到他，被切碎的遺體上灑滿石灰粉，用於掩蓋屍臭味。
死者母親及女友隨即被捕，死者母親對於自己的犯行供認不諱，並表示「我知道我做的事太惡毒了」，但犯案動機尚不清楚。
目前屍檢還在進行中，檢方將在未來幾天內正式起訴兩名犯嫌，女嬰則被送往收容機構安置。
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