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美國夫婦領養冷凍30年胚胎誕下男嬰 創「年齡最大嬰兒」紀錄

香港01／ 撰文／莊勁菲
美國一對夫婦「領養」一枚冷凍長達30年半的胚胎，並透過它誕下一名男嬰。示意圖／ingimage
美國一對夫婦「領養」一枚冷凍長達30年半的胚胎，並透過它誕下一名男嬰。示意圖／ingimage

《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）7月29日報導，美國一對夫婦「領養」一枚冷凍長達30年半的胚胎，並透過它於26日誕下一名男嬰，創下冷凍胚胎育兒最長時間的新紀錄。這對夫婦表示，「這就像科幻電影的場景」。

來自俄亥俄州的35歲的林賽（Lindsey）和她34歲的丈夫蒂姆（Tim Pierce）上周六迎來了他們的兒子塔底烏斯（Thaddeus Daniel Pierce）。這個孩子來自於一個女性於1994年捐贈的胚胎，林賽表示，她的家人和教會成員認為這就像是科幻電影的場景。

塔底烏斯生理上的母親、62歲的阿切德（Linda Archerd）和丈夫曾經嘗試要孩子，但6年來未能成功，於是決定嘗試試管嬰兒（IVF）技術。並在1994年5月培育了4個胚胎，成功孕育一名女嬰。該嬰兒如今已是30歲的女人。剩下3個胚胎當年被冷凍儲存起來。

儘管後來與丈夫分居，阿切德仍不想將胚胎拋棄、捐贈給研究機構或匿名送給其他家庭。但每年要支付數千美元的胚胎儲存費，直到她找到了一家名為「夜燈基督教領養」（Nightlight Christian Adoptions）的胚胎領養機構，通過「雪花」（Snowflakes）計劃尋找願意「領養」胚胎的父母。

阿切德表示，自己傾向於選擇住在美國的已婚白人基督徒夫婦作為領養父母：「我不想讓他們出國，而且我就是基督徒。」

林賽說，這枚胚胎剛問世時，丈夫蒂姆還只是個蹣跚學步的孩子。她和丈夫嘗試懷孕7年，偶然發現了「雪花」計劃。他們的決定打破了胚胎保存時間的最常紀錄，上一對紀錄保持者是瑞秋（Rachel）和菲利普（Philip Ridgeway）夫婦，他們於2022年用一枚年齡超過30歲的胚胎成功產下雙胞胎。

延伸閱讀：

英國實現「三親」試管嬰技術 已誕下8嬰 避免致命遺傳病

澳洲試管嬰兒機構Monash IVF爆再鬧烏龍 為女子植入錯誤胚胎

文章授權轉載自《香港01》

嬰兒 凍卵 試管嬰兒

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