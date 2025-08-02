快訊

西南風影響雨區往北擴及中部！12縣市豪雨特報

連日大雨！高雄山區道路中斷連辦後事都難…他「岳母告別式」被迫延期

扯爆！才甜蜜摸摸 若盈和Ian夜間發聲：結束情侶關係！魏如萱還沒出局

聽新聞
0:00 / 0:00

日17歲少女為追星下海！老闆明知是假證件仍錄取…當天就上工

香港01／ 撰文／喬納森
日本一名未成年少女，為了存錢追星利用朋友的學生證假冒已成年，到池袋的風俗店應徵下海賣淫。示意圖／ingimage
日本一名未成年少女，為了存錢追星利用朋友的學生證假冒已成年，到池袋的風俗店應徵下海賣淫。示意圖／ingimage

追星也要適可而止，有日本未成年少女，竟因沉迷偶像，為了追星利用朋友的學生證假冒已成年，到池袋的風俗店應徵下海賣淫，獲該店的社長受聘，並立即安排她到酒店接客。社長早前因涉嫌僱用未成年少女賣淫被捕，警方調查指該店的生意額每年約有4億日圓（約新台幣8千萬元），目前正調查案件。

綜合日媒報導，被捕人為經營涉事風俗店「Elegance」的55歲男子菅原禎正，被指控在未有充分確認事主未成年情況下，僱用當時年僅17歲的女孩擔任應召妓女，強迫她對顧客進行猥褻行為。

風俗店社長明知事主用假證件仍聘請

警方調查發現，2024年9月至10月期間，只有17歲的事主到「Elegance」應徵，面試時利用朋友的學生證作為年齡證明，以示自己已成年，而菅原知悉證件上的人根本不是本人，卻對事主表示，「這實際上是不允許的，但這次屬特殊情況特別破例」，並在當天讓她開始工作。

事主透露因追星下海

事主隨即受聘被安排到酒店，與另1名50多歲男子進行性交易。菅原禎正早前被捕，但否認指控，表示「我不記得了」。而事主受查時透露下海原因，是因她沉迷地下男偶像，將賣淫收入用來追星。

延伸閱讀：

東京歌舞伎町27歲牛郎涉性侵女顧客！掐頸恐嚇：不脫衣就折斷手臂

女學生搬出去住以為想獨立 日本媽媽知真相已太遲 已下海3個月

文章授權轉載自《香港01》

日本 賣淫 存錢 未成年

相關新聞

日17歲少女為追星下海！老闆明知是假證件仍錄取…當天就上工

追星也要適可而止，有日本未成年少女，竟因沉迷偶像，為了追星利用朋友的學生證假冒已成年，到池袋的風俗店應徵下海賣淫，獲該店的社長受聘，並立即安排她到酒店接客。社長早前因涉嫌僱用未成年少女賣淫被捕，警方調查指該店的生意額每年約有4億日圓（約2,100萬港元），目前正調查案件。

東京歌舞伎町27歲牛郎涉性侵女顧客！掐頸恐嚇：不脫衣就折斷手臂

日本發生男公關涉性侵女客人的風化案！東京都新宿1名27歲男公關（俗稱牛郎）涉嫌在歌舞伎町酒店內，脅迫及性侵20多歲女性顧客，致其頸部、腰部受傷，涉案男子已被警方拘捕。

影／就是要坐老婆旁邊！哥倫比亞男為搶座位機場打人

哥倫比亞機場日前發生一起暴力事件，一名男子只因想要坐在妻子旁邊，竟然動手怒摑坐在老婆鄰座的女子。這起事件引發哥倫比亞全國關注，就連妻子都看不下去，發影片公開譴責丈夫的行為。

傑克、艾蜜莉等這些「英文名」退燒了！ 快查查自己是否上榜

每個年代總有特別受歡迎的英文名字，英國國家統計局 （ONS）最新數據顯示，90年代大受歡迎的名字像是傑克（Jack）、哈利（Harry）或艾蜜莉（Emily）都退燒了，最新流行的名字已經「換人當家」。《每日郵報》（Daily Mail）也開發一項工具，讓民眾輸入自己的英文名字，就能查看看自己的名字有多流行。

《Vogue》首刊登AI模特兒廣告惹爭議 外界擔憂搶真人飯碗

人工智能（AI）在多個範圍廣泛應用，最近更殺入模特兒界。時尚雜誌《Vogue》日前就刊登一個AI模特兒廣告，一望之下根本真假難分。

不滿前妻有26億元未告知 英國男靠「性別歧視」擊敗婚前協議

英國一名男子在離婚後才發現前妻身價突破6,600萬英鎊（約新台幣26億元），不滿自己只分到32.5萬英鎊（約新台幣1,278萬元），向法院提出上訴。他以「性別歧視」為由，認為前妻刻意在婚前協議中故意隱瞞身價，要求重新計算贍養費。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。