日17歲少女為追星下海！老闆明知是假證件仍錄取…當天就上工

追星也要適可而止，有日本未成年少女，竟因沉迷偶像，為了追星利用朋友的學生證假冒已成年，到池袋的風俗店應徵下海賣淫，獲該店的社長受聘，並立即安排她到酒店接客。社長早前因涉嫌僱用未成年少女賣淫被捕，警方調查指該店的生意額每年約有4億日圓（約新台幣8千萬元），目前正調查案件。

綜合日媒報導，被捕人為經營涉事風俗店「Elegance」的55歲男子菅原禎正，被指控在未有充分確認事主未成年情況下，僱用當時年僅17歲的女孩擔任應召妓女，強迫她對顧客進行猥褻行為。

風俗店社長明知事主用假證件仍聘請

警方調查發現，2024年9月至10月期間，只有17歲的事主到「Elegance」應徵，面試時利用朋友的學生證作為年齡證明，以示自己已成年，而菅原知悉證件上的人根本不是本人，卻對事主表示，「這實際上是不允許的，但這次屬特殊情況特別破例」，並在當天讓她開始工作。

事主透露因追星下海

事主隨即受聘被安排到酒店，與另1名50多歲男子進行性交易。菅原禎正早前被捕，但否認指控，表示「我不記得了」。而事主受查時透露下海原因，是因她沉迷地下男偶像，將賣淫收入用來追星。

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文章授權轉載自《香港01》