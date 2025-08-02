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東京歌舞伎町27歲牛郎涉性侵女顧客！掐頸恐嚇：不脫衣就折斷手臂

香港01／ 撰文／田中貴
日本發生男公關涉性侵女客人的風化案。示意圖／AI生成
日本發生男公關涉性侵女客人的風化案。示意圖／AI生成

日本發生男公關涉性侵女客人的風化案！東京都新宿1名27歲男公關（俗稱牛郎）涉嫌在歌舞伎町酒店內，脅迫及性侵20多歲女性顧客，致其頸部、腰部受傷，涉案男子已被警方拘捕。

據日本傳媒報道，案發於今年5月中旬，1名20多歲的女子首次到訪位於歌舞伎町的牛郎俱樂部Anthem（アンセム），認識了涉案男公關竹本光甫（27歲）。翌日凌晨，竹本邀請女子與其他友人前往附近酒吧飲酒，其間灌醉女子，隨後再將她帶到新宿區1間酒店。

脅迫女顧客後施暴

據警方調查，2人進入酒店房間後，竹本光甫突然態度轉變，向女子作出恐嚇：「要麼脫衣服，要麼折斷你的手臂」，並動手掐住女子頸部，施以暴力及性侵。事件導致女子頸部、腰部受傷，診斷須要2周才可痊癒。

男公關否認犯案

受害女子隨後向酒店職員求助並報警，警方根據閉路電視等證據確認嫌疑人身份，近日以「不同意性交致傷罪」將竹本逮捕。惟竹本光甫否認犯案，聲稱並未強迫對方，也未施暴。警方正深入調查事件內情。

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文章授權轉載自《香港01》

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