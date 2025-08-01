《Vogue》首刊登AI模特兒廣告惹爭議 外界擔憂搶真人飯碗

人工智能（AI）在多個範圍廣泛應用，最近更殺入模特兒界。時尚雜誌《Vogue》日前就刊登一個AI模特兒廣告，一望之下根本真假難分。

澳洲廣播公司（ABC）及《福布斯》（Forbes）雜誌等傳媒7月29日報導，《Vogue》8月版其中2頁刊登Guess的夏季系列廣告，見到金色長髮模特兒穿上連身張裙，左手持着手袋，站在一幅藍色的牆前面；另一幅則是身穿淺藍色服裝的模特兒坐在椅子上，臉露笑容。

或者很多人會認為，這2張相與其他模特兒廣告大同小異，但他們可能沒察覺到，照片有一小段免責聲明，指圖片是由AI生成。

事件曝光後，《Vogue》在網上遭到口誅筆伐，批評雜誌失去公信力，亦有多年讀者決定停止訂閱，不過更重要的是，很多人憂慮，真人模特兒將難以與這些完美身形的AI「同行」匹敵。

這個Guess廣告由位於倫敦的AI市場推廣公司Seraphinne Vallora負責操刀，該公司專門用AI為主要時裝品牌賣廣告。兩名創辦人Valentina Gonzalez及Andreea Petrescu向ABC表示，她們在這方面是創下先河，不過受到全球注目後，大家的認識就有巨大變化。

Seraphinne Vallora指，Guess的共同創辦人Paul Marciano透過Instagram的私訊聯絡合作，於是了解對方的創作理念，再經過數週、數以千計的反覆演算，最終得出廣告照片內的完美質地、動作和細節。

《Vogue》刊登該廣告引起極大爭議，皇家墨爾本理工大學（RMIT）時尚教授Rashmita Bardalai認為，Guess可能為了削減傳統拍攝時裝相的成本而改用AI生成，而且亦可以決定造型，因此AI模特兒可以類用在任何類型數碼世界。

Seraphinne Vallora估計，外界未來幾年對公司的AI生成模特兒需求將急劇增加，但強調無意取代傳統的拍攝方式，而是提供一個更快和低成本的代替創意方式。Rashmita亦認為，AI在時裝界有支持可持續設計和減少進貨退出（purchase returns）的潛能，不過指必須妥善監管，以及清楚標明。

延伸閱讀：

塔塔IT企業裁員1.2萬人 AI浪潮或重創印度中產階級

網傳疑以AI偽造鮑威爾辭職信 共和黨議員轉發後刪除

文章授權轉載自《香港01》