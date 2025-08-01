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傑克、艾蜜莉等這些「英文名」退燒了！ 快查查自己是否上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
許多曾經紅極一時的寶寶名逐漸退流行。示意圖／ingimage
許多曾經紅極一時的寶寶名逐漸退流行。示意圖／ingimage

每個年代總有特別受歡迎的英文名字英國國家統計局 （ONS）最新數據顯示，90年代大受歡迎的名字像是傑克（Jack）、哈利（Harry）或艾蜜莉（Emily）都退燒了，最新流行的名字已經「換人當家」。《每日郵報》（Daily Mail）也開發一項工具，讓民眾輸入自己的英文名字，就能查看看自己的名字有多流行。

據《每日郵報》報導，「傑克」從1996年到2008年稱霸男嬰排行榜第一名，連續13年稱霸男嬰榜首，但在去（2024）年卻掉到第22名，全英國只有1,711個寶寶叫做傑克。

同樣經典的「哈利」也不遑多讓，從巔峰跌至現在的第20名，過去十年減少了3,600人次（-67%）。相較之下，異軍突起的「穆罕默德」（Muhammad）則是近幾年的排行榜冠軍。在2024年共有超過5,700名新生兒取名穆罕默德，較2023年成長23%。

女嬰姓名則屬「艾蜜莉」和「潔西卡」（Jessica）退燒最明顯。艾蜜莉從3,991人降至1,170人（-70%），潔西卡則從2,995人劇減至僅483人，減幅高達84%。

有趣的是，寶寶的命名也受到影劇影響。Netflix影集《性愛自修室》劇中角色「梅芙」（Maeve）與「歐帝斯」（Otis）就持續攀升，光是梅芙的命名人數就從2014年的61人攀升至去年的1,264人，漲幅高達2,000%。

如果你好奇自己的名字排名如何，可以點選《每日郵報》工具連結，進入文章中間「你叫什麼名字？」（What is your name?）先選取性別，再於空格輸入自己的英文名字，便能得知自己的命名排行。

名字 英國

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