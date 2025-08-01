快訊

台美關稅20%衝擊！930億支持方案再等等 卓榮泰：下周送出特別預算

認愛才5天…魏如萱小21歲新男友Ian疑重回舊愛若盈身邊 甜蜜約會依偎

新莊箱屍案／29歲男疑弒父還棄屍意圖湮滅證據 檢訊後聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿前妻有26億元未告知 英國男靠「性別歧視」擊敗婚前協議

聯合新聞網／ 綜合報導
男子上訴成功，有望重新分配贍養費。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子上訴成功，有望重新分配贍養費。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名男子在離婚後才發現前妻身價突破6,600萬英鎊（約新台幣26億元），不滿自己只分到32.5萬英鎊（約新台幣1,278萬元），向法院提出上訴。他以「性別歧視」為由，認為前妻刻意在婚前協議中故意隱瞞身價，要求重新計算贍養費。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，42歲的賽門（Simon Entwistle）與珍妮（Jenny Helliwell）於2019年舉辦豪華婚禮。光是當年的婚禮就砸下50萬英鎊（約新台幣近2,000萬元），婚後還一起住在杜拜價值450萬英鎊（約新台幣1.7億元）的豪宅裡。沒想到三年後婚姻破裂，珍妮便立刻要丈夫在48小時內離開岳父送的豪宅。

兩人為了離婚開始打官司，賽門要求250萬英鎊（約新台幣近1億元）贍養費，但法官根據婚前協議，只判給他40萬英鎊（約新台幣1,574萬元），而且還要扣除律師費，於是他只拿到32.5萬英鎊。

賽門不滿判決結果，認為如果雙方性別對調，結果會截然不同。他以「性別歧視」為求提出上訴。法官在重審時，發現珍妮的婚前協議只寫到自己有約1,820萬英鎊（約新台幣7.1億）資產，但實際上卻是有近6,600萬英鎊。珍妮名下有杜拜和法國的企業資產與房地產，以及一間位於倫敦溫布頓的豪宅。

上訴法官金恩（Eleanor King）裁定，珍妮刻意不實申報，是「重大詐欺行為」，因此判婚前協議無效，應重新審理贍養金分配。

在英國，離婚的夫妻能夠保留各自名下的財產，但共同擁有的財產通常會盡可能公平對分。

英國 離婚 性別歧視

延伸閱讀

電子體重計出現神秘紀錄 女子追查意外發現丈夫劈腿

男友歷經七年各式求婚43次 女終於點頭：確認是真命天子

英國三寶媽靠戒掉一食物狂減25公斤 變身健康教練超勵志

影／發現前男友用交友app 英國醋女持刀追殺過程全都錄

相關新聞

不滿前妻有26億元未告知 英國男靠「性別歧視」擊敗婚前協議

英國一名男子在離婚後才發現前妻身價突破6,600萬英鎊（約新台幣26億元），不滿自己只分到32.5萬英鎊（約新台幣1,278萬元），向法院提出上訴。他以「性別歧視」為由，認為前妻刻意在婚前協議中故意隱瞞身價，要求重新計算贍養費。

影／就是要坐老婆旁邊！哥倫比亞男為搶座位機場打人

哥倫比亞機場日前發生一起暴力事件，一名男子只因想要坐在妻子旁邊，竟然動手怒摑坐在老婆鄰座的女子。這起事件引發哥倫比亞全國關注，就連妻子都看不下去，發影片公開譴責丈夫的行為。

傑克、艾蜜莉等這些「英文名」退燒了！ 快查查自己是否上榜

每個年代總有特別受歡迎的英文名字，英國國家統計局 （ONS）最新數據顯示，90年代大受歡迎的名字像是傑克（Jack）、哈利（Harry）或艾蜜莉（Emily）都退燒了，最新流行的名字已經「換人當家」。《每日郵報》（Daily Mail）也開發一項工具，讓民眾輸入自己的英文名字，就能查看看自己的名字有多流行。

《Vogue》首刊登AI模特兒廣告惹爭議 外界擔憂搶真人飯碗

人工智能（AI）在多個範圍廣泛應用，最近更殺入模特兒界。時尚雜誌《Vogue》日前就刊登一個AI模特兒廣告，一望之下根本真假難分。

360度擺盪遊樂設施斷兩半！乘客重摔落地23傷 工作人員竟先逃

綠山遊樂園昨(31)日發生一起令人驚悚的意外事故。一群滿載著年輕男女的360度旋轉的刺激遊樂設施，在該設施的主軸柱晃到高點時突然應聲從中折斷，讓乘客從享受刺激的興奮叫聲轉成驚恐地失聲尖叫，場面相當混亂。

美少女變成殘酷戰爭畫？「超限戰」視覺衝擊的歷史省思

當美少女走進二戰日本的戰爭畫：陳擎耀「超限戰」的虛擬圖像

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。