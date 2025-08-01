不滿前妻有26億元未告知 英國男靠「性別歧視」擊敗婚前協議

英國一名男子在離婚後才發現前妻身價突破6,600萬英鎊（約新台幣26億元），不滿自己只分到32.5萬英鎊（約新台幣1,278萬元），向法院提出上訴。他以「性別歧視」為由，認為前妻刻意在婚前協議中故意隱瞞身價，要求重新計算贍養費。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，42歲的賽門（Simon Entwistle）與珍妮（Jenny Helliwell）於2019年舉辦豪華婚禮。光是當年的婚禮就砸下50萬英鎊（約新台幣近2,000萬元），婚後還一起住在杜拜價值450萬英鎊（約新台幣1.7億元）的豪宅裡。沒想到三年後婚姻破裂，珍妮便立刻要丈夫在48小時內離開岳父送的豪宅。

兩人為了離婚開始打官司，賽門要求250萬英鎊（約新台幣近1億元）贍養費，但法官根據婚前協議，只判給他40萬英鎊（約新台幣1,574萬元），而且還要扣除律師費，於是他只拿到32.5萬英鎊。

賽門不滿判決結果，認為如果雙方性別對調，結果會截然不同。他以「性別歧視」為求提出上訴。法官在重審時，發現珍妮的婚前協議只寫到自己有約1,820萬英鎊（約新台幣7.1億）資產，但實際上卻是有近6,600萬英鎊。珍妮名下有杜拜和法國的企業資產與房地產，以及一間位於倫敦溫布頓的豪宅。

上訴法官金恩（Eleanor King）裁定，珍妮刻意不實申報，是「重大詐欺行為」，因此判婚前協議無效，應重新審理贍養金分配。

在英國，離婚的夫妻能夠保留各自名下的財產，但共同擁有的財產通常會盡可能公平對分。