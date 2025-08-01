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360度擺盪遊樂設施斷兩半！乘客重摔落地23傷 工作人員竟先逃

聯合新聞網／ 綜合報導
沙烏地阿拉伯綠山遊樂園一座遊樂設施發生墜地意外，釀成23傷的意外事故。圖擷自Surya Born To Win、SumnerX平台
沙烏地阿拉伯綠山遊樂園一座遊樂設施發生墜地意外，釀成23傷的意外事故。圖擷自Surya Born To WinSumnerX平台

不少民眾喜歡到遊樂園挑戰刺激的遊樂設施，沙烏地阿拉伯麥加省的綠山遊樂園（Green Mountain Amusement Park)31日卻發生一起令人驚悚的意外事故。一群滿載著遊客的360度旋轉遊樂設施，在該設施的主軸柱晃到高點時突然從中間折斷，讓遊客從享受刺激的興奮叫聲轉成驚恐失聲尖叫，場面相當混亂。

從網友在X上發出的影片可見，由於擺盪中的主軸柱折成兩半，360度旋轉、滿載遊客的圓盤從高處重重摔向地面，釀成23傷、3人傷勢較為嚴重的事故。從畫面中還可看到，負責該設施的工作人員，被眼前這一幕嚇到當場開門逃離，一度讓受驚的遊客被晾在遊樂設施的椅子上，後來園方才有人上前協助遊客脫困，並送往鄰近醫院救治。

根據《印度時報》(Times of India)報導，針對這起事故，塔伊夫省省長沙特·本·納哈爾(Saud bin Nahar)親王下令立即關閉該遊樂設施。相關當局也已展開緊急調查，以釐清該遊樂設施故障的確切原因。

遊樂園 沙烏地阿拉伯

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