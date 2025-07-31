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被威脅寄裸照給上司！他反將一軍羞回「快寄啊」 網見他職業笑翻「騙錯人了」

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，日本網友在X上分享，自己收到一則來自「警察廳」的簡訊，對方不但聲稱握有他的裸照，還威脅若不匯款90萬日圓（約為新台幣17.9萬元），將會轉寄給他的同事與上司。示意圖／AI生成
近日，日本網友在X上分享，自己收到一則來自「警察廳」的簡訊，對方不但聲稱握有他的裸照，還威脅若不匯款90萬日圓（約為新台幣17.9萬元），將會轉寄給他的同事與上司。示意圖／AI生成

詐騙手法花樣百出，但這次詐騙集團可是遇上麻煩了！近日，日本網友在X上分享，自己收到一則來自「警察廳」的簡訊，對方不但聲稱握有他的裸照，還威脅若不匯款90萬日圓（約為新台幣17.9萬元），將會轉寄給他的同事與上司。不過身為「尼特族【尼特族】指未就學、未就業、也沒接受訓練的人。」的推主根本沒有工作，索性笑回：「好耶！快寄啊！」這波反將一軍的高招也讓網友全笑翻。

這位推主在X上發布一張截圖，顯示一封標題為「【重要】警察廳」的簡訊內容，對方語帶威脅地宣稱：「我們擁有你的裸照。請立刻匯款90萬日圓到以下銀行帳戶」，否則將會把裸照發送給他公司的同事與上司，「就算報警也沒用」，並附上帳戶資訊。沒想到這次詐騙集團踢到鐵板了，身為尼特族的原推主根本沒有工作，更別提什麼同事和上司。見此，他不怒反笑，在貼文中自嘲吐槽：「警察廳的大人拜託不要這樣啦～不要把（裸照）發給我那些尼特族的同事和上司啦」。

原推主甚至跟詐騙集團玩起角色扮演，反諷回應：「好耶！快寄啊！」；未料對方竟回覆：「已寄過去囉」。推主愈想愈覺得荒謬，忍不住在推文連發了幾則留言，哀怨又嬌羞的表示：「已經被發送給全國的尼特族了啦」、「大概也快要發給全世界的尼特同事和上司了吧，如果你收到下體有痣的照片，請告訴我喔」。

推文曝光後迅速在X上竄紅，引來大量網友留言朝聖，「已傳送了哈哈哈哈哈」、「自稱是『警察廳』，結果還說『報警也沒用』，這不是自打臉嗎？」、「太搞笑了，警察竟然說報警也沒用」、「被『警察廳』握著裸照還被威脅要外流，這個設定真是超展開」。

還有眼尖網友細看簡訊內容後，一一揪出漏洞，推測發件人疑似來自中國大陸：「那個『庁』的漢字不對欸，這到底是什麼字」、「仔細一看，那個『庁』字上面的點竟然沒有，笑死我了」、「寫成『警察厅』這個『厅』字的瞬間，就已經暴露是來自哪個國家的人了吧」、「那是中文簡體字啦，像是『咖啡厅』（咖啡館）、『餐厅』（餐廳）才會用的字。而且連公司名『tutie』的『tie』也有誤，綜合起來看應該是中國人沒錯」。

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