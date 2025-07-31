男友歷經七年各式求婚43次 女終於點頭：確認是真命天子

英國一名男子歷經七年、43次求婚，終於讓心愛的女人點頭說「我願意」！這段浪漫又甜蜜的愛情故事近期在TikTok爆紅，也感動了無數網友。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，38歲的莎拉（Sarah Wintrip）與36歲的盧克（Luke Wintrip）於2018年開始交往。其實在交往半年時，盧克就在牙買加策劃了一場浪漫的求婚，沒想到慘遭拒絕。莎拉表示，她雖然愛盧克，卻總覺得還沒準備好。在跟盧克交往之前她才剛結束一段感情，而且還有三個女兒要照顧，令她覺得不能太倉促下決定。不過盧克並沒有因此放棄，他反而決定一直求婚下去。

在兩人交往七年間，他發揮創意用各種方式求婚，不論是在廢棄古堡、去吃燭光晚餐、請街頭藝人伴奏音樂等，都沒有成功。盧克說，他曾經把布拉格的廢棄古堡打造成童話場景，準備了巧克力、香檳和滿滿燈飾，但依然沒有打動女友的心。他的朋友都笑他是在「情緒勒索」、「情感轟炸」，但盧克說自己很早就確定莎拉是對的人，只是想證明自己對莎拉的真心。這段「求婚馬拉松」的影片上傳TikTok後，立刻吸引數萬人點閱，幸好最後有情人終成眷屬。

2023年，莎拉主動要盧克先「暫停求婚」，等到她準備好那天再來一次。求婚的那一天，兩人特地選在倫敦的格林威治，因為那是全球東西半球交界的「世界中心」。盧克請街頭藝人彈奏莎拉最愛的歌曲，並表示，莎拉就是他心中的「世界中心」。這一次，莎拉終於說出「我願意」。

兩人於今（2025）年5月17日結婚，莎拉很慶幸自己找到了對的人。她表示，盧克的決心真的能進金氏世界紀錄。並鼓勵其他女性不要害怕保持自己的戀愛步調：「如果他是對的人，就會願意等待，也會一直努力追求妳」。