電子體重計出現神秘紀錄 女子追查意外發現丈夫劈腿

一名人妻為了控制體重，在家裡放了一台連接手機的體重計。不過前陣子她發現體重計常在奇怪的時間記錄奇怪的數字，令她開始懷疑。想不到後來追查之下，竟然真的是丈夫出軌，小三還大剌剌的用了元配的體重計，才會導致兩人的婚外情曝光。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名女網友在Reddit上發文，她本來只是好奇查看家中電子體重計的歷史紀錄，卻發現有兩筆「未記錄帳號」的量測紀錄，重量都是120磅（約54公斤）。更奇怪的是，這兩次的測量時間都在凌晨12點25分左右。

由於原po自己的體重不是120磅，那天又剛好不在家，讓她開始起了疑心。原來她的丈夫之前就曾經外遇，兩人還因此分居過一段時間。後來丈夫和她協議絕對不會再偷吃，希望能「各自成長，再重建關係」，但這兩筆紀錄卻打破了原po的信任。

原po十分傷心，認為丈夫可能又再次背叛了她，其他Reddit網友也紛紛化身「柯南」，開始推敲這兩筆測量紀錄的可能來源。有網友說兩次紀錄間隔不到一分鐘，代表對方重量一次，「他一定是帶女人回家過夜了」。另一名網友則誇獎原po，說男人總是低估了女人的直覺和觀察力。

其實這不是第一次有人靠著新科技抓姦，之前美國一名女子也是靠著家中錄影的電鈴逮到男友劈腿。