海神降臨？日男撿手機墜海「漂流4小時」獲救 網歪樓悟出人生道理

被幸運之神眷顧？日本一名上班族日前酒後在岡山縣倉敷市某處橋梁周邊散步，卻為了撿掉落的手機而落海，沒想到男子就這麼抱著「游不動那就只能漂浮」的心態，在海上漂流了約4個小時，跟著水流被帶到瀨戶內海，直至凌晨4時許才被路過的船隻發現，奇蹟般獲救。

根據日媒「RSK山陽放送」報導，本月28日凌晨0點後，日本一名27歲的男性上班族飲酒後，在日本岡山縣倉敷市的倉敷港大橋（倉敷みなと大橋）附近散步，途中手機不慎掉落，男子為了撿手機失足落海。

然而，該名男子卻相當命大，墜海後他試圖游泳卻發現無果，便決定「隨波逐流」。男子就這麼在海面上漂浮了約4小時之久，順著水流向南漂了約2公里，直到凌晨4點多，一艘船從旁經過，男子這才大聲呼救，船上10名船員隨即合力將他從海上救回。

男子事後已被送往醫院急救，意識清醒且無生命危險。日本水島海上保安部指出，男子當時漂浮的海域，最深處水深約達5至6公尺。

落海男子受訪時則表示，「墜落後雖然有試著游泳，但根本做不到，所以就決定漂浮等待」、「漂浮了一段時間後，終於有船隻發現我了」。

新聞曝光後引起日本網友討論，許多人佩服男子奇蹟般地活下來，也有人從中悟出人生道理，「『想游泳但做不到，所以決定漂浮』，我也想用這種心態堅強地活下去」、「太厲害了，竟然能堅持漂浮整整4個小時，一刻都沒有放棄」，部分網友則吐槽，「到底是有多重視手機啊」、「為什麼那麼多留言把他當英雄一樣讚嘆？」

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