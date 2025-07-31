年輕男患愛滋遭「榮譽處決」！父親大義滅親舉報親女 曝心寒內情

家族聲譽重要過親人的性命？印度有1名23歲男子，因車禍入院而發現感染HIV病毒，遭胞姊及姊夫暗中密謀以「榮譽處決」之名將他勒死，由於火化前有家屬發現男子的頸項有明顯傷痕，認為死因有可疑，父親大義滅親向警方舉報女兒與其丈夫，並指她們與兒子因爭奪財產而動殺機。死者胞姊已被逮捕，其丈夫則仍在逃被通緝，兩人被控以謀殺罪。

死者車禍驗出患愛滋

這宗駭人聽聞的悲劇發生於印度卡納塔卡邦奇特勒杜爾加（Chitradurga），23歲死者馬利卡君（Mallikarjun），於7月23日在希里尤爾（Hiriyur taluk）遇車禍斷腳，被送進當地1間私人醫院接受治療。進行手術前，醫生驗出馬利卡君愛滋病（HIV）陽性，令家屬大表震驚，並決定將他轉至烏杜皮的馬尼帕爾醫院就醫。

可是在轉院途中，馬利卡君被發現死亡，25歲胞姊妮莎（Nisha）及丈夫曼朱納特（Manjunath）陪同在側，聲稱馬利卡君在途中突然死亡。可是，待進行火化儀式前，有親屬發現馬利卡君的頸項有明顯傷痕，認為死因有可疑，估計馬利卡君遭人殺害。妮莎其後向父親承認罪行，父親隨即向警方舉報女兒及其丈夫。妮莎聲稱擔心胞弟感染受滋一事被曝光，會嚴重影響家庭聲譽才「榮譽處決」他。可是父親卻指女兒因與兒子爭奪財產而動殺機。

胞姊與姊夫被控謀殺

妮莎（Nisha）早前被警方逮捕，其丈夫曼朱納特則仍然在逃，兩人被控以謀殺罪，警方將會繼續調查案件。

延伸閱讀：

比特犬咬死人！4歲兒獨留在家遭撕咬亡 母涉疏忽照顧致死被捕

單車男遭5比特犬圍剿！狂咬23分鐘縫500針傷重不治 主人下場曝光

文章授權轉載自《香港01》