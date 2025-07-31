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趁兄長上廁所！1歲女嬰慘遭「從3樓扔垃圾槽」 患自閉症叔叔被捕

香港01／ 撰文：桃樂斯
一名嬰兒正在哭泣。示意圖／ingimage
一名嬰兒正在哭泣。示意圖／ingimage

美國發生1宗傷害兒童案！當地一名患有自閉症男子，趁兄長上廁所之時，抱起僅有1歲大的侄女，從3樓扔進住宅大樓的垃圾槽內。女嬰父親及後發現女兒失蹤，追問他才驚悉真相，即時和妻子狂奔下樓，幸好女嬰被救出時並無大礙，僅面部和身上受輕傷。涉案男子目前已被警方扣留，將被控《襲擊》、《非法禁錮》及《危害兒童福利》罪；當局亦正等候其精神鑑定報告。

男子抱起僅1歲侄女　「從3樓扔垃圾槽」被捕

綜合外媒報導，事發於7月21日（上周一）下午3時許，美國紐約史泰登島（Staten Island）警方接獲報案，指一名39歲男子亨德森（Aaron Henderson）涉嫌將僅有1歲大的侄女，從3樓扔進住宅大樓垃圾槽內，他們於是迅速到場拘捕該男子。

女嬰被救出奇蹟般無大礙　僅面部和身上受輕傷

警方事後交代案情，指事發一刻女嬰父親正在上廁所，出來時便發現女兒不知所終，詢問弟弟亨德森才驚悉女兒被扔進垃圾槽真相，他和妻子大驚，即時跑至1樓垃圾房，隨即聽到垃圾槽傳來女兒哭喊聲，所幸的是女嬰被救出時並無大礙，僅面部和身上受了輕傷。

男子面臨3項控罪　正等候精神鑑定報告再審訊

女嬰父親透露，弟弟亨德森患有自閉症，但過去多年一直沒有出現攻擊人行為；紐約警方亦表示，警局未有亨德森因「情緒失控事件」而被捕的相關紀錄。目前案件仍在調查中，亨德森將會被控《襲擊》、《非法禁錮》及《危害兒童福利》等罪名，而刑事法庭法官則下令拘留亨德森，並需等待其精神鑑定報告再審訊。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》

美國 嬰兒 自閉症

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