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日本各地飆高溫！這超商貼1告示被讚爆 台網友也點頭：很溫柔

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友在社群上分享，某間超商LAWSON門口貼出了一張溫柔又體貼的告示，讓不少人看了都直呼「太暖了」。示意圖／AI生成
一位日本網友在社群上分享，某間超商LAWSON門口貼出了一張溫柔又體貼的告示，讓不少人看了都直呼「太暖了」。示意圖／AI生成

日本受到高氣壓籠罩，各地飆高溫，不少人外出時都特別謹慎。近日，一位日本網友在社群平台「X」上分享，某間超商LAWSON門口貼出了一張溫柔又體貼的告示，讓不少人看了都直呼「太暖了」。

從原PO分享的公告上，可看見內容指出，「如果您感覺身體不適，比如中暑了，請不要勉強自己。請進到我們的店內避暑休息。真的不需要勉強購買任何東西，請專注於讓身體恢復，等到您精神比較好了，再歡迎您回來光顧」。

簡單幾句話，展現出對顧客健康的關懷，也讓原PO忍不住讚賞，「這間LAWSON真的好溫柔」。照片曝光後，引起許多日本網友議論，「這家門市的老闆太讚了」、「如果是我，反而在進去LAWSON後會想買點東西」、「友善的店家」、「手寫的告示，更讓人感到溫暖」。

對此，旅日網紅「魚漿夫婦」表示，自己很喜歡這樣溫柔的LAWSON，並認為其他民眾在看到這樣的告示後，也會願意掏錢買點東西。其他網友紛紛留言，「原本想說避個暑，下個瞬間已經買好炸雞跟飲料在休息區了」、「謝謝，但是我會經不住誘惑買爆」、「上次在日本便利商店裡面，買完飲品喝了幾口就被無禮地驅趕，後來知道日本便利商店嚴禁客人駐足在內。這間店這樣很棒，有種台式的人情味」。

X 日本 LAWSON 中暑 超商 便利商店

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