日本各地飆高溫！這超商貼1告示被讚爆 台網友也點頭：很溫柔

阿根廷一名男子在自家庭院全裸，卻被Google街景車意外拍下入鏡，而且男子不只入鏡，也被公開po上網，結果成了全小鎮的笑柄。他氣得向Google提告，雖然一開始敗訴，但上訴後法院改判，最終成功獲賠1600萬披索（約新台幣36萬元）。

2025-07-30 18:46