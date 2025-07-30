印度男子虛構國家自封「大使」 租豪宅開使館詐財至少百萬

印度北方邦警方日前破獲一起離奇詐騙案，一名男子在加齊阿巴德（Ghaziabad）租下一棟豪華別墅，設立「假大使館」，自稱是虛構國家的駐印大使，竟然真的成功騙走鉅額現金。

據ODDITYCENTRAL報導，47歲的哈什瓦丹（Harshvardhan Jain）以外交官的身分自居，捏造假國家大使身分，欺騙民眾說自己是來自「西波爾加（Seborga）」、「西極地（Westarctica）」等國的大使（國家名稱皆為哈什瓦丹捏造），藉此騙取金錢。

哈什瓦丹在高級住宅區租別墅設立「大使館」，因此讓民眾相信他的大使身分。他對外宣稱，能夠提供民眾到虛構國家工作的機會，或幫助企業拓展海外市場，吸引不少人繳交數萬至數十萬盧比不等的「手續費」。

北方邦特別行動小組於7月29日突襲這座「大使館」，當場查獲四輛掛有偽造外交牌照的豪車、12本虛構國家的護照、34個國家的偽造印章、數只名牌手錶，以及440萬盧比（約台幣149萬元）現金。

根據警方調查，哈什瓦丹涉嫌利用空殼公司洗錢，資金流向遍及英國、杜拜與非洲多國。負責警官古勒（Sushil Ghule）表示，由於受騙民眾不了解國際地理，於是相信真的有哈什瓦丹虛構的國家。他為了取信於人，不但在屋外懸掛虛構國家的旗幟，還特地把名車停在門外，讓不少人深信他真的是名大使。

目前警方仍未釐清「假大使」究竟行騙多久，但認為哈什瓦丹手段熟稔、騙術高超，且規模很大，應該不是首次犯案。警方仍在深入調查，要弄清楚資金流向，並查明是否有其他共犯。