全裸被街景車拍到PO上Google地圖成笑柄 阿根廷男打贏官司獲賠36萬

阿根廷一名男子在自家庭院全裸，卻被Google街景車意外拍下入鏡，而且男子不只入鏡，也被公開po上網，結果成了全小鎮的笑柄。他氣得向Google提告，雖然一開始敗訴，但上訴後法院改判，最終成功獲賠1600萬披索（約新台幣36萬元）。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在2017年，地點在小鎮布拉加多（Bragado），距離首都布宜諾斯艾利斯約200公里。當時Google街景車行經該地拍攝街景資料，恰巧一名男子在自家後院悠閒地全裸走動，雖然拍攝角度只拍到男子的背影，並沒有拍到臉部，但畫面中的門牌地址清晰可見，導致男子身分曝光。後來他被附近住戶認出來，因此成了眾人嘲笑的對象。

男子不滿自己名聲受損憤而提告，認為Google未經同意就拍攝並公開他的裸體畫面，不只嚴重侵犯隱私，更批評Google貶損人格。不過一審時法院駁回男子提告，認為是他「在不適當狀態下出現在戶外」，應自行負責。

後來男子不滿持續上訴，法院才改判男子勝訴。原來Google雖然沒有秀出男子的身分，卻沒有遮好地址，法庭認為Google「應保障個人隱私，卻導致當事人身分曝光」，明顯逾越私人界線。

Google聲稱是男子家圍牆過低，不應怪罪拍攝者。不過調查發現，男子家的圍牆高約六呎（180公分），應足以遮蔽視線，法官認為是Google「闖入私人空間」，導致當事人受辱。檢方表示，男子身為警察需要在社區服務，Google讓他在職場和社區都被嘲諷，精神確實受創，應賠償1600萬披索的精神賠償。