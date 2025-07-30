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要死去別處死！西班牙小鎮頒「禁死令」 不准居民在原居地過世

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙蘭哈龍小鎮因為墓地不夠而頒布「禁死令」。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
西班牙蘭哈龍小鎮因為墓地不夠而頒布「禁死令」。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

西班牙安達魯西亞自治區的蘭哈龍（Lanjarón）小鎮，有一條荒謬的禁令。雖然這條禁令是1999年頒布的，但到現在仍有效，近期在社群媒體上引發討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，原來在1999年時，鎮上唯一的一座墓園就已經爆滿，當時的市長魯比歐（Jose Rubio）於是頒布一項「禁死令」，要居民「要死去別的地方死」。

魯比歐當時的公告向居民表示，由於沒有足夠的土地安葬死者，所以請所有居民務必照顧好身體，「嚴禁在蘭哈龍死亡」。前市長無奈地表示，雖然自己頒布這項命令，但他只是市長，「真正主宰生死的還是上帝」。

禁令頒布至今已過26年，當地依然只有一座小墓園。近年來由於當地盛產富含礦物質的溫泉，吸引不少遊客到小鎮旅遊，這項「禁死令」才又被新世代翻出來貼上社群平台討論。

有趣的是，西班牙並不是唯一一個「禁止死亡」的地方。挪威的隆伊爾城（Longyearbyen）在1950年代時，也曾頒布禁令不准居民死亡。原來是因為屍體在永久凍土裡完全無法腐化，甚至曾從死者體內提取出1917年流感的活體病毒樣本，當地政府為了防止疫情捲土重來，只好禁止埋葬屍體。

「禁死令」讓當地居民只能將親族遺體安葬在其他地方，形成一種特殊的「外地落葬」文化，但這項荒謬的公告也反應了居民輕鬆面對生死的幽默感。

墓園 西班牙

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