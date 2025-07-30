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澳洲皮卡渡河輾過「巨大鱷魚」！瘋狂掙扎畫面曝 網笑：最狂減速帶
澳洲以物種豐富聞名，其中鱷魚也是當地有名動物之一，卡卡杜國家公園（Kakadu National Park）的凱希爾斯渡口（Cahills Crossing）就是以鱷魚數量眾多聞名。
一名男子上傳一段TikTok影片，畫面中一輛皮卡車正加足馬力渡過凱希爾斯渡口，但後輪好像卡著像樹枝的東西導致受阻，仔細看竟然是一隻巨大鱷魚。皮卡往前，鱷魚也被拖著前進，幸好隨著駕駛調整，鱷魚努力掙扎終於脫困，皮卡也順利上岸。
根據《abc》報導，拍攝這段影片的男子表示，他只是想拍渡口給朋友看，沒想到意外錄到這麼驚人的畫面，他和皮卡駕駛都不知道水下有鱷魚，「過去10年我在這附近工作，從未見過汽車被鱷魚卡住」。
這則罕見影片吸引廣大網友朝聖，短短兩天按讚數超過44萬，留言超過上千則，許多人關心鱷魚是否受傷，但也不少人搞笑表示，「新的減速帶（指鱷魚）太狂了」。
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