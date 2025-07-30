急診醫生睡死！印男血流數小時無人理喪命 家屬求助反被罵
印度日前發生一起荒唐的醫療悲劇，一名重傷患者被送往一間紀念醫學院急診室，結果值班醫生睡死叫不醒，最終傷患因失血過多死亡。
根據《印度時報》、《Medical Dialogues》報導，一名住院醫生在值班時睡著，腳還跨在桌子上。當時有一名30歲的事故傷患被送來急救，值班醫師卻睡得不省人事，從影片中可以看到，旁邊一名抱著小孩的女子試圖叫醒他但無果。在另一則影片中，傷者躺在血跡斑斑的病床上，兩名男子爭論不休，影片最後醫生雖然醒來了，但還坐在原位並無作為。
傷患在急診室無人照料，數小時後因失血過多死亡。患者家屬憤怒抗議，指出不只醫生，連現場其他醫護人員都不願幫忙，甚至還在他們想叫醒醫生時反過來和他們吵架。即使醫護人員後來願意「來看看」，卻也沒有給予妥善的治療，「甚至連傷口都沒檢查」。
醫學院校長聲明表示，已將涉事醫生停職，並成立3人委員會進行指控調查。
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