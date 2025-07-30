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27歲男遭同居男友騙「變性再性侵」！再被勒索鉅款 終崩潰報警

香港01／ 撰文：謝茜嘉
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

印度發生1宗情節駭人的強迫變性再性侵案件！當地中央邦1名27歲男子，報稱遭同居男友欺騙接受變性手術，雙方雖屬戀愛關係，但受害人被騙做變性手術後，再遭男友性侵及勒索100萬盧比（約34萬台幣）。受害人最終崩潰報警，事件才得以曝光，目前警方已立案調查。

綜合印媒報道，案發於中央邦首府博帕爾（Bhopal），現年27歲的受害男子與名叫舒巴姆（Shubham）的男子早結識後成為好友，2人關係親近，一起同租公寓。隨着相處時間漸久，2人發展成戀人關係。

居男友人以治病為由騙他去變性

數月前，舒巴姆以幫他治療持續性頭痛為由，將受害者帶到一家私人醫院，在受害者不知情下，對他進行了荷爾蒙治療，受害者於1個月內注意到身體出現變化，令他感困惑及恐懼。

27歲男被強制變性後再遭性侵勒索

受害者還沒弄清楚發生什麼事時，舒巴姆再帶他到中央邦印多爾市（Indore），又在未經知情同意下，進行了變性手術，花費了50萬盧比（約17萬台幣）。

受害者被強制變性後，還遭舒巴姆性侵及勒索100萬盧比（約34萬台幣）。舒巴姆威脅若不服從，將毀其一生。受害者終鼓起勇氣向警方報案，目前警方已立案調查，正收集更多醫療記錄及獲取證詞。

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文章授權轉載自《香港01》

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