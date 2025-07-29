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「可樂＋花生」你敢試嗎？ 美國南方百年吃法掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
1886年，約翰（John Pemberton）在美國喬治亞州調製出世界上第一瓶可口可樂。示意圖／ingimage
1886年，約翰（John Pemberton）在美國喬治亞州調製出世界上第一瓶可口可樂。示意圖／ingimage

美國南方流傳近百年的飲食習慣「可樂加花生」（farmer’s coke）近期在社群平台再掀討論。這項結合鹹味花生與瓶裝可樂的傳統吃法，原為農工為求飲食方便而生，如今卻在網路上引發熱議，有人大讚懷舊風味，也有人直呼無法接受。

根據「每日郵報」報導，所謂的「農民可樂（farmer’s coke）」，是將一把鹽味花生倒進冰涼的瓶裝可口可樂中，邊喝邊咀嚼混合後的花生與汽水。這種吃法源自美國南部，被視為一種兼具飲料與零食的點心組合。

根據美國花生協會引述食品歷史學家麥丹尼爾（Rick McDaniel）說法，這項組合可追溯至1920年代，當時包裝去殼花生開始出現在鄉村商店與加油站，而玻璃瓶可樂早已成為常見商品。

「這是一種實用需求下產生的吃法」麥丹尼爾表示，許多農場工人在工作間隙難以清洗雙手，直接將花生倒入瓶中便可一邊飲用、一邊進食，也方便開車或空出一隻手繼續勞動。

將近百年後，這項吃法再度被提起，不少美國網友在X（前推特）平台留言分享觀點。有人驚訝表示「從沒聽過，但老一輩真的懂生活妙招」，也有網友稱這是「童年田間休息時的回憶」，還說「這種甜鹹交錯的味道我從小就愛」。此外，花生該搭可口可樂還是百事可樂？大家意見也不相同。

依據維基百科「可樂加花生」（Peanuts and Coke），有時被稱為「礦工可樂」或「農民可樂」，是一種起源於美國煤礦地區的零食，後來在農業和其他藍領行業中流行起來。這項生活中的實用吃法，如今已轉化為文化討論與個人口味的話題。儘管「可樂加花生」是否合口味見仁見智，但它所承載的生活記憶與飲食文化，仍讓不少人願意再次拿起玻璃瓶嘗試一口懷舊滋味。

農民 美國 可口可樂 百事可樂

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