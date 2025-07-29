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印度1歲童遭眼鏡蛇攻擊！下一秒「把蛇咬死」震驚全村

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
印度北部一名1歲男嬰，日前在家中遭印度眼鏡蛇纏住雙手，男童當場將蛇「反咬致死」，隨後昏迷，所幸送醫後恢復穩定，目前仍住院觀察。圖為一條眼鏡蛇。路透
印度北部一名1歲男嬰，日前在家中遭印度眼鏡蛇纏住雙手，男童當場將蛇「反咬致死」，隨後昏迷，所幸送醫後恢復穩定，目前仍住院觀察。圖為一條眼鏡蛇。路透

獨立報報導，印度北部比哈爾邦（Bihar）一名年僅1歲的男嬰，日前在家中玩耍遭印度眼鏡蛇（Indian cobra）纏繞雙手，旁人一時之間衝過去，沒想到男童當場將蛇「反咬致死」，隨後陷入短暫昏迷，所幸送醫後恢復穩定，目前仍住院治療中。

根據印度時報，這起事件發生在印度與尼泊爾邊界的貝帝亞（Bettiah），1歲大的男童戈文達（Govinda）在家中玩耍時，拿磚頭扔向一條眼鏡蛇，結果蛇突然反擊，纏住戈文達的雙手。

戈文達的祖母受訪時心有餘悸地描述，當下大家都衝過去救他，沒想到戈文達反咬住蛇，咬得太狠，直接把蛇咬死。這起事件也引發當地全村震驚。

戈文達在咬死蛇不久後便昏迷，家人緊急將他送往鄰近的基層保健中心初步治療，之後再轉送至鎮上的政府醫學院附設醫院（GMCH）。院方表示，蛇毒並未進入血液系統，屬於輕微中毒，並無致命危險。

根據院方說法，目前仍持續觀察戈文達是否有中毒症狀，若出現反應，將立即啟動毒理治療程序。醫療團隊也要求家屬提供更多當時男童咬蛇的具體情況，以便進一步評估。

印度蛇類種類繁多，全國約有300種蛇，其中60種屬高度毒蛇，包括羅素毒蛇（Russell’s viper）、環蛇（krait）、鋸鱗蝰（saw-scaled viper）、眼鏡蛇（Indian cobra），這「四大毒蛇」幾乎造成印度大多數蛇咬致死案例。

印度 眼鏡蛇

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