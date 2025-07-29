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健身心臟驟停倒地！英女「死亡17分鐘」 揭靈魂出竅體驗：看到腿很胖

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名女子「死亡17分鐘」被救回。示意圖，非當事人。圖／ingimage
英國一名女子「死亡17分鐘」被救回。示意圖，非當事人。圖／ingimage

擁有「瀕死經驗」的人非常少，每個鬼門關前走一遭回來的人，體驗到的都不太一樣。英國一名女子運動時突然心臟停止，幸好經過救護人員努力搶救，她活了下來，並分享當時靈魂出竅的感受。

根據《每日郵報》報導，英國一名現年41歲的婦女維多利亞（Victoria Thomas）多年前在健身房訓練時，心臟驟停倒地，經由工作人員和醫護人員奮力搶救，終於讓她的心臟重新跳動。從理論上來說，維多利亞「死亡了17分鐘」。

在這死亡的17分鐘裡，維多利亞並沒有失去意識，而是「靈魂出竅」了，「我沒有看到光，也沒有感到平靜，我只是看著自己，我可以看到周圍有一些黃色的機器」。而從維多利亞倒下前幾分鐘拍的照片來看，似乎提升了瀕死體驗的可信度：照片裡她的腿看起來有點腫，和她靈魂出竅時所看到的不謀而合，「我漂浮在屋頂附近，低頭看著健身房地板上的自己，第一個念頭是我的腿看起來很胖」。

維多利亞被送往醫院安裝心臟除顫器，幫助她正常生活，還可以上場打籃球。2021年維多利亞懷孕後，被告知自己的心臟問題是一種罕見的遺傳疾病——即使她的家族中並沒有任何心臟相關病史——，幸好經過檢查，她的孩子並沒有遺傳到這種疾病。然而維多利亞的心臟逐漸衰弱，2022年被醫生告知僅剩幾個月壽命，她做好和孩子道別的準備、經歷多次希望破滅後，終於在2023年配對並成功移植心臟，現在已經完全恢復健康。

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