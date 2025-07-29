搭乘遊樂設施滑一跤…18歲少女頭髮卡滾輪「頭皮幾乎被扯掉」急送醫

英國日前傳出一起駭人的遊樂設施事故，一名18歲女子在漢普郡南安普敦市郊舉辦的活動「Netley Marsh Steam and Craft Show」中搭乘遊樂設施時，疑似不慎滑倒，結果頭髮卡進地板的滾輪，導致幾乎整片頭皮嚴重撕裂。

根據《BBC》、《太陽報》報導，一名協助急救的目擊證人表示，當時她並未意識到事情的嚴重性，是聽到受傷女子的朋友跑出來告訴大家情況嚴重，前往查看才發現她「4分之3的頭皮被扯掉」。

救護人員將女子送往醫院治療，這起意外事故已在調查中，活動發起人強調「安全是我們的首要任務」，並對受傷少女及其家人表達同情。

「Netley Marsh Steam and Craft Show」活動專頁也發出聲明，表示正在配合調查，在未取得更多資訊前，不會做出進一步評論。