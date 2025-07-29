為聽音樂玩賓果！無良醫關設備警報 白內障患者慘死手術台

美國一名患者在接受白內障手術時死在手術台上，竟是因為醫生為了玩音樂賓果關掉了設備的警報，導致無人發現患者出現異常。

《每日郵報》報導，56歲的患者萊特（Bart Writer）在美國科羅拉多州接受白內障手術時，在手術台上心臟驟停，並不幸死亡。

這起事件發生於2023年2月，根據訴訟文件，當時主刀醫師強森（Dr. Carl Stark Johnson）和麻醉師厄本（Dr. Michael Urban），正忙於玩音樂賓果，他們會用手機撥放70、80年代的音樂，並回答藝人的名稱，試圖用其首字母湊出「BINGO」。

根據護理人員的證詞，兩人經常在手術時關閉或調低設備的警報聲。由於警報被關掉，萊特的身體又被覆蓋，無人注意到他因缺氧而皮膚變藍，而醫護人員直到11分鐘後才發現萊特的生命體徵出現異常。

發現萊特沒有呼吸後，他被緊急送往附近的醫院搶救，但為時已晚。驗屍報告顯示萊特的死因為心臟驟停。

萊特的遺孀克莉絲（Chris）和調查人員本以為這只是一起醫療意外，直到有其他醫生主動聯絡克莉絲，告訴她強森和厄本經常在手術時玩音樂賓果，「我覺得這是一個嚴重的干擾」。這條線索促使克莉絲聘請律師對兩名醫師進行取證以查明真相。

目前強森已與克莉絲達成和解，但並未公布和解金額。

強森透過律師表示自己在手術時全程透過顯微鏡進行專注的操作，需依賴麻醉師監控病人狀況，是否關閉設備的聲音警報也是由麻醉師決定的。厄本則堅稱自己當天並沒有產生誤判，並反駁強森的說法。