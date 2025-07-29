組屋無望！女子疑不滿遭拒加名 怒砍養父40多刀致死 判刑18年

新加坡發生人倫慘劇，32歲女子年幼時被領養，養母肺癌過身前曾承諾將名下組屋權益留給她，但67歲養父拒絕加名，揚言死後會將組屋捐出。女子擔憂日後失去居所，與養父鬧得不歡下，於2022年用菜刀狂砍養父超過40刀致死，事後自首被控誤殺罪。案件於2025年7月14日判刑，女子最終被判監18年。

據《新明日報》及《中國報》報導，32歲陳姓女被告於1992年被領養，一直與養父母生活。2019年，養母確診肺癌，答應將名下組屋權益留給被告，養母其後於2022年8月底癌逝。

養母癌逝前承諾贈組屋

喪禮期間，被告因租屋及養母遺產問題，多次與養父吵架，養父氣得要求被告搬走，但看到被告哭泣後同意將組屋轉到其名下。

養父拒加名 揚言死後捐組屋

被告擔憂養父會反悔趕她出家門，於是在2022年9月初到超市買了最大把菜刀，若養父反悔，就將他殺掉。10月時，被告帶養父到律師樓處理組屋事宜，發現養父母是組屋聯名持有人，組屋權益已在養母死後轉到養父名下。

到11月初，被告詢問養父會否到建屋局辦手續將她列為屋主之一，養父斥責被告在未有告知下偷取養母部份公積金，揚言死後會將組屋捐出。隔日被告作最後通牒，養父堅持不會分出組屋。

被告用菜刀狂砍養父逾40刀致死

被告於2022年11月3日晚8時，待養父洗完澡步出浴室時，用菜刀狂砍養父頭頸超過40刀致死，隔日清晨5時許，被告自行打電話報警自首。

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文章授權轉載自《香港01》