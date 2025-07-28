雙方互咬！印度2歲童纏鬥眼鏡蛇...毒液不敵蠻力 與神話驚人相似？
印度比哈爾邦（Bihar）7月25日發生一宗離奇事件，2歲男童Govinda Kumar將一條纏繞在他手上的眼鏡蛇活活咬死，但前者也被咬傷中毒而昏迷。他的家人其後將他送往醫療機構，經治療後奇跡生還，連醫生也形容這宗病例「極不尋常」。印媒稱，由於事件與印度教神話有着驚人的相似之處，所以令村民們震驚不已。
印媒《印度時報》報導，事件於比哈爾邦West Champaran縣發生，Govinda Kumar當日在自家附近玩耍時遇到一條眼鏡蛇。他出於好奇心以磚塊擲向毒蛇，後者立即反擊並纏咬男童的手。他沒有尖叫或逃跑，而是用牙齒反咬向眼鏡蛇。
當Govinda Kumar的家人趕至現場後，看到他已昏迷，手上則拿着已死亡的毒蛇。男童其後被送往當地初級醫療中心，再轉送至醫院救治。
醫生表示，男童受到的毒素影響相對輕微僅導致暫時昏迷，而及時的治療最終挽救了其生命；眼鏡蛇則似乎是因頭部與口腔受創致死。
報導形容，這宗事件令人聯想到印度教神話中，神祇Krishna（黑天）降服毒蛇Kaliya的故事。而巧合的是，Krishna的另一名稱是Govinda，與男童的姓名相同，因此讓村民們感到十分驚訝。
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文章授權轉載自《香港01》
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