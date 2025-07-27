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挑戰道德底線！26歲性感網紅與繼子譜不倫戀 合拍成人片懷孕「後續悲哀」

香港01／ 撰文／夏洛特
出軌示意圖。圖／AI生成
出軌示意圖。圖／AI生成

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與繼子不倫戀，竟然還「光明正大」拍攝性愛片分享到網上？巴西1名26歲成人影片女網紅早前爆出與23歲繼子發展不倫關係，並因而與丈夫激烈爭吵後結束婚姻，她離婚後大膽在成人影片平台分享與繼子的性愛影片去賺錢，近日再自爆稱某次工作過程後意外成孕，懷上繼子的骨肉，惜3個月後流產

綜合外媒報導，巴西26歲成人影片女網紅佩德羅蒂（Rafaela Pedrotti）在社交平台Instagram上擁有逾37萬名粉絲，近日她透露與現年23歲的繼子發展不倫戀的情況。佩德羅蒂指她在婚姻期間與繼子發展出婚外情，導致婚姻破裂。當時她與丈夫及繼子同住，惟她與丈夫聚少離多，感情漸淡，同時因與繼子朝夕相對，感情日深。

與繼子初次肉體關係：他主動的

佩德羅蒂憶述與繼子初次「破戒」的情形，稱是繼子主動，「他先對我示好，說些調情的話，又毛手毛腳。剛開始我還抗拒，但最後還是發生了關係」。佩德羅蒂與繼子的性關係持續了一段時間後，終於被前夫發現，前夫與她大吵一架，最終離婚收場。

離婚後與繼子合作拍性愛影片

佩德羅蒂離婚後仍與繼子不倫戀，2人甚至大膽地一起拍攝性愛影片上傳到成人影片平台，而佩德羅蒂更拍片的過程中意外懷孕，惟3個月後不幸流產，令她的心情大受影響，「這非常困難，只有經歷過的人才明白」。

佩德羅蒂又透露近況，稱雖然不幸流產，但強調與繼子保持續聯絡，並籌劃合作繼續拍攝性愛影片，「我們還有聯絡，會一起拍更多影片，但他的父親已和我完全斷絕關係」。而她的情感生活也在網上引起討論，甚至有粉絲好奇問她「前夫和繼子還有說話嗎？」。

網批不倫戀「挑戰道德底線」

然而，也有網友狠批佩德羅蒂與繼子維持性關係的舉動是「挑戰道德底線」，亦有人質疑她有否違反相關法律。目前佩德羅蒂並未說明會否退出成人產業，僅表示「會持續更新內容」，而其態度卻再度引起爭議。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》

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