反擊Coldplay演唱會抓姦？偷情前CEO公司請主唱前妻「小辣椒」拍廣告

英國樂隊Coldplay7月16日在美國波士頓開演唱會，期間意外撞破美國科企Astronomer男CEO拜倫（Andy Byron）和女HR卡博特（Kristin Cabot）婚外情，事件在網上持續發酵，兩人後來都從公司離職。Astronomer7月26日發布一段廣告影片，請來Coldplay主音Chris Martin的影后前妻「小辣椒」桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）擔任臨時發言人，疑似是為了反擊演唱會醜聞。

美國奧斯卡影后、在漫威電影《鐵甲奇俠》（Iron Man）中飾演主角女友兼助手「小辣椒」的桂莉芙白德露，出現在影片中。她說：「感謝您對Astronomer的關注。我臨時代表該公司300多名員工發言。」

畫面隨後跳出一句話，代替網友發問：「天哪，這到底是甚麼鬼？（OMG！What the actual f）」

桂莉芙白德露回答道：「沒錯，Astronomer是運行Apace Airflow的最佳平台，統一大規模運行數據、機器學習和人工智能（AI）管道的體驗。我們很驚喜看到這麼多人對數據自動化產生了新的興趣。至於我們收到的其他問題，是的！我們9月的『超越分析』（Beyond Analytics）活動仍有空位。」

Apache Airflow是一個由Airbnb開源的工作流管理平台。

Astronomer前男女高管在演唱會被鏡頭拍到親密互動後，兩人隨即尷尬掩臉。Coldplay主唱Chris Martin當時說笑稱他們「一是在偷情，或是怕羞」。他19日更在另一場演唱會上提醒歌迷，稱會捕捉現場觀眾畫面並投射在大螢幕上。

Chirs Martin和桂莉芙白德露結婚超過10年，直到2014年他們宣布結束婚姻。

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文章授權轉載自《香港01》