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2歲童騎單車遇黃蜂圍攻！遭螫逾60針送醫不治 醫護揭死因

香港01／ 撰文／李納德
示意圖／PIXABAY
示意圖／PIXABAY

泰國發生黃蜂圍攻男童螫傷奪命事故！當地1名2歲男童和2名朋友到廢棄工廠附近騎單車，卻慘遭工廠內巨大蜂窩的黃蜂攻擊，男童被螫逾60下當場昏迷，父親得悉事件後衝入工廠，然後抱兒子入懷緊急送院，而他亦被黃蜂螫至重傷。惟男童送院搶救至晚上證實不治，醫護指男童對黃蜂毒出現過敏，死於急性腎衰竭及心臟衰竭，網上傳出男童被螫至全身瘀傷的照片，地方人員事後派滅蟲人員去拆除蜂窩。

泰媒報導，事發於東北部呵叻府，19日下午約4時，2歲男童奧金（Akin）和2名朋友到布亞伊區（Bua Yai）的1間廢棄的工廠附近騎單車，工廠內有個巨大的黃蜂窩，在不明原因下黃蜂群散開攻擊孩子。奧金被多隻黃蜂攻擊螫至昏迷倒地，2名朋友分別往不同方向逃跑，均有被黃蜂螫傷，並前往通知奧金的父親。

奧金的父親前去將兒子抱入懷中趕往醫院，過程中身體被黃蜂螫中12次，傷勢同樣嚴重。奧金入院後發現全身被螫逾60次，網上傳出他被螫後躺床上的照片，可見他幾乎全身瘀腫，身上有多個「針口」。

同晚10時，奧金在醫院傷重不治，醫護人員透露，黃蜂的毒令他出現過敏，其後心跳加速、急性腎衰竭及心臟衰竭導致死亡。地方人員事後派滅蟲人員前往廢工廠拆除黃蜂巢。

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文章授權轉載自《香港01》

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