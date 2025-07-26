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20歲櫻花妹當流鶯「2年海撈2200萬」 曝：專挑2種人下手

香港01／ 撰文／番茄妹
日本新宿大久保公園。圖／pakutaso
日本新宿大久保公園。圖／pakutaso

位於東京新宿的大久保公園，一直是知名的賣淫熱點。日前日本警視廳表示，於公園內拘捕4名涉嫌賣淫的女子。她們不只涉嫌賣春，更被揭發專門針對旅客和老人下手，偷竊財務和向其進行勒索，其中一人更自爆，過去兩年賺超過1億日圓（約新台幣2000萬）！

綜合多間日媒於24日報導，日本警方已在新宿大久保公園展開行動，拘捕4名年約20多歲的女子，並以涉嫌賣淫罪名將她們拘捕。警方透露，除了從事賣淫外，4人更曾被至少11名外國遊客舉報，涉及於酒店內偷竊財物，甚至聯同同黨勒索金錢。

此外，為了避開警方「釣魚」，其中一名報稱無業、居住於新宿區的女子青柳美結表示，她們主要針對老人和外國遊客招攬交易，尤其是不懂日語的旅客，她們會透過翻譯APP與其溝通，並進行性交易。她稱她們之所以選擇這類目標，是因為「外國人和老人看起來不像警察」。

此外她更表示，與其他賣淫女子開設群組，以互相通報有關警察巡查的消息。警方更懷疑，其自2023年7月起，透過賣淫等不法行為，已獲得約1.1億日圓（約新台幣2200萬）的收入。

警方指出，自去年10月起已接獲49宗相關報案，其中以外國遊客在酒店內遭竊為主。警方正調查上述案件是否與本案有關。此外，被捕的涉賣淫女子人數亦不斷上升，今年上半年已錄得75人被捕，較去年同期增加近1倍。

其實早在去年，日本已有傳媒報導新宿大久保公園流鶯情況問題嚴重。去年更發現有人妖加入「流鶯」進行賣淫，「流鶯聖地」更驚變旅遊景點，各國外國人紛紛來訪，當中更有中國男子分享受騙經歷。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 賣淫 偷竊 外國人

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