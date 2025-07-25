自家裸體全被拍！遭Google街景捕捉網上瘋傳 阿根廷男獲賠近30萬元

阿根廷東北部一座小鎮一名男子數年前光著身在自家院子卻遭Google街景拍下，他裸露臀部的畫面散布於全球網路，當地法院近日判Google須付相當約1萬多美元（約新台幣29.5萬元）賠償金。

法新社和英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，當事人是阿根廷員警，他認為此事有損自身尊嚴而向網路巨擘谷歌（Google）提告求償。

這位員警指稱，2015年在自家院子且有高約2公尺的圍欄遮擋，卻依然被Google街景服務拍下自己背後裸露的畫面。

這位男子的住家門牌號碼及街道名稱因此曝光，不僅在阿根廷當地電視台的相關報導中播出，更於社群媒體廣為流傳。

該男子聲稱，這樣的隱私侵犯讓他在職場及鄰里間成為笑柄。

原本承審此案的法官於去年駁回男子的求償訴訟，認為他只能怪自己「以不適當的狀態在自家院子活動」；Google則主張，這間住宅的圍籬高度不足。

但該員警提出上訴，上訴法院的法官認定，當事人尊嚴遭公然侵犯，裁決Google須賠償他1650萬阿根廷披索，相當約1萬3000美元。

判決書寫道，「這個人物畫面並非於公共空間拍攝，而是在住宅的範圍內被拍到，圍籬也高於一般人的身高。如此侵犯隱私行徑…是顯而易見的」。

法官還提到，「本案毫無疑問是對他人生活的任意侵犯」。