屁股掉了！女子豐臀手術失敗 深蹲到一半竟「掉出來」

英國一名夢想當模特兒的女子，為了擁有性感身材前前後後砸下近14萬美元（約新台幣410萬元）動刀整形。不過花大錢想換性感外表的她，卻在健身房深蹲時發生悲劇，臀部植入物就這樣「掉了出來」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，多明尼加共和國以整形技術聞名，且價格實惠，有不少人特地前往整形，來自英國的29歲女子羅賓森（Chelsea Robinson）就是其中之一。2019年，她順利完成手術後回國，想不到才短短幾週就發生悲劇。

原來回到倫敦後，她認為身體恢復得差不多了便到健身房運動。但是在深蹲到一半時，她突然感覺「腿麻了一下」，接著就發現「有東西滑了出來」，原來是她的臀部植體移位脫落了。她近期接受英國實境節目《完美代價》（Olivia Attwood: The Price of Perfection）訪問，向主持人分享這段驚悚過程，並說她因此身心受到創傷。

據美國西湖皮膚科（Westlake Dermatology）官網資料顯示，假體移位的情況雖然罕見但並非不可能。若假體植入的組織空間過大，假體就可能在臀部內滑動、變形，甚至滑出體外，必須再次手術修復。

羅賓森後來為了「拯救翹臀」，又砸下約85,000美元（約新台幣250萬元）重建。

除了假體移位的情況，專家也提醒，豐臀手術若處裡不當，可能會導致脂肪壞死，進而產生惡臭，也可能因此引發感染，甚至變成敗血症。因此醫師建議，在手術之前最好向專業的整形醫師洽詢，了解整形風險再做決定。