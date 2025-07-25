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《南方四賤客》嘲諷川普「裸體爬沙漠求歡撒旦」 白宮怒轟：四流節目

中央社／ 洛杉磯24日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

成人諷刺動畫「南方四賤客」（South Park）在一集節目中拿美國總統川普開玩笑，內容是人工智慧（AI）生成的川普赤身露體爬過一片沙漠。白宮今天為此抨擊動畫製作團隊。

法新社報導，在這集尺度大開的節目中，動畫人物川普還向撒旦求歡，但遭拒絕，原因之一是川普的生殖器「太小」。

白宮一點都不覺得好笑，發言人羅傑斯（TaylorRogers）說：「超過20年來，這個節目可有可無，只靠著乏味的點子一息尚存，死命博得關注。」

羅傑斯還說：「川普總統在僅僅6個月內兌現的承諾比我國史上任何總統都多，一個四流節目破壞不了川普總統的連連勝利。」

「南方四賤客」經常觸及美國日常生活中的敏感議題，目前播到第27季。

在這集節目中，動畫人物川普還揚言轟炸加拿大，「就像我轟炸伊拉克一樣」；加拿大總理質疑：「我以為你剛炸過的是伊朗。」川普回道：「伊朗還是伊拉克，什麼鬼的有差嗎？」

這集節目播出數天前，據報「南方四賤客」作者派克（Trey Parker）和史東（Matt Stone）與派拉蒙（Paramount）簽署一項15億美元的串流協議，將全球版權售予派拉蒙。

這項協議簽署的時機點對派拉蒙來說相當敏感，因為這家公司正希望政府同意派拉蒙與「天空之舞傳媒」（Skydance）一項規模達數十億美元的合併案。

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