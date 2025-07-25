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Coldplay演唱會捉姦！Astronomer公司證實 女主角、HR主管也已離職
Coldplay演唱會「捉姦」事件持續發酵，繼偷情男主角、美國軟件公司Astronomer行政總裁（CEO）拜倫（Andy Byron）辭職後，出軌女主角、HR主管卡博特（Kristin Cabot）也被證實請辭。
Astronomer公司給英國廣播公司（BBC）的一份聲明中稱，該公司人力資主管卡博特已經離任。
英國樂隊Coldplay7月17日在美國波士頓開演唱會期間，意外拍到美國數據處理公司Astronomer的已婚男CEO拜倫，和女人事總監卡博特的關係非比尋常。
被鏡頭拍攝到懷疑偷情場面後，兩人隨即尷尬掩臉，主音Chris Martin「抽水」稱他們「一是在偷情，或是怕羞」。有關片段之後在社交平台瘋傳，更成為不少人的惡搞材料。
事件發酵多天後，Astronomer宣布拜倫在被調查後已辭職，公司還稱董事會將招聘新的行政總裁。
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文章授權轉載自《香港01》
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