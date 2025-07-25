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色情網站影片「主角是女兒」！父驚呆詢問被痛罵：你好噁心

香港01／ 撰文：喬納森
圖為色情網站影片示意圖。圖／AI生成
圖為色情網站影片示意圖。圖／AI生成

日本有父親在色情網站看到女兒做封面的色情影片，感到十分訝異，當下被嚇到手震，但他又確定自己沒有認錯，他點擊進入看到令他嚇呆的畫面。其後他想到女兒可能為賺錢而「下海」，於是與妻子商討，想不到妻子表現冷漠，於是決定與女兒探究真相，竟換來女兒辱罵「真的好噁心，你是怎麼發現的？你每天都在看什麼？」。

綜合外媒報導，事主為52歲男子杉山春（化名），與妻子處於分居狀態，而21歲女兒是大學生，已離家生活3年。杉山春早前在網上看到1段影片，是一對情侶的性愛片，影片縮圖是2人在互相撫摸的畫面，雖然畫面有點模糊，但看起來很像女兒。

父驚見女兒成色情影片主角

他一時好奇點擊看影片，網站導向一個色情網站，這對情侶正在進行親密行為，愈看愈覺得是女兒，他不自覺雙手發抖，但又認為「不可能認錯」。

杉山春考慮是否要讓妻子知道，「她要是看到一定會被嚇暈，實在太過分了」，他猜想女兒與男友可能為了賺錢才會拍這類影片，他最後還是決定應該讓妻子知道這事。

關心慰問換來辱罵

杉山春告訴妻子此事，她卻表現冷漠，他認為「可能是鄙視我上網找到影片，也鄙視女兒用身體賺錢」，但夫妻依舊詢問女兒此事，卻收到女兒辱罵，「真的好噁心，你是怎麼發現的？你每天都在看什麼？」。他只能希望女兒別再拍這類影片，但很清楚女兒不會聽話，讓他感到無耐。

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文章授權轉載自《香港01》

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