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高中生看鬼滅之刃劇場版「提早6小時出門」 媽曝原因讚遇到神隊友

聯合新聞網／ 綜合報導
繼《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》後，《鬼滅之刃》相隔5年再推出劇場版，首日票房即衝高。圖／美聯社資料照
繼《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》後，《鬼滅之刃》相隔5年再推出劇場版，首日票房即衝高。圖／美聯社資料照

日本人氣動漫《鬼滅之刃》睽違5年再推出劇場版，電影上映首日票房即衝高，更有影城出現冰塊、爆米花供不應求的狀況。日本一名媽媽分享，就讀高二的兒子被朋友邀請去看電影，沒想到當天竟「提早6小時出門」，背後原因曝光後，網友們紛紛讚嘆兒子交到了一群「真朋友」。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》18日在日本上映，非官方統計首日票房達17億日圓，各地電影院皆湧現人潮。日本一名媽媽在社群平台X分享，就讀高二的兒子從沒看過《鬼滅》，被朋友邀請後便答應要一起去看電影，沒想到當天竟在開演前6小時就出門了，讓她相當驚訝。

媽媽表示，由於兒子的朋友認為「完全不了解《鬼滅》的你，怎麼能直接去看電影呢？」，並特地在看電影前安排了「《鬼滅》知識補習班」，朋友們親自為兒子教授《鬼滅之刃》的角色背景、世界觀與魅力，讓他能更投入地享受電影的內容。

朋友貼心的安排也讓媽媽會心一笑，「先不說幾個小時的補習課程能否學會《鬼滅》，光是觀影前還要開班授課，真的是滿少見的呢，希望他看得開心。」

朋友暖心的「推坑」行動，也讓網友們超級感動，「這些朋友們也太溫柔、太貼心了吧」、「根本是神隊友啊！」、「事前補習真的很棒，這樣能讓觀影體驗更好」，有人則開玩笑表示，「這比大學的學問還嚴格啊！」、「我也想參加這堂課耶，現在還有名額嗎？」

該名母親後續也提到，兒子看完電影後大讚「打鬥場面和作畫非常精彩」，中途一度差點睡著，不料下一秒就發現旁邊的朋友哭的超慘，讓他嚇了一大跳。兒子表示，現場的觀眾很多人都在啜泣，讓他意識到光是「補習」還遠遠不足，有種「修行還不到位」的感覺。

劇場 電影 日本 鬼滅之刃

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