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影／西班牙賊夜闖民宅逗留32分鐘 床邊近距離狂盯裸睡女屋主
英媒7月22日報導，西班牙馬貝拉（Marbella）上月2日發生一宗恐怖入室盜竊案。男屋主阿萊士（Alex）及其妻子皮拉爾（Pilar）發現家中300歐元（約新台幣10,344元）失竊後，翻查房間內的閉路電視畫面發現，一名男子前夜曾偷偷闖入屋內盜竊。最令人毛骨悚然的是，當他發現皮拉爾裸睡後，站在床邊近距離偷窺後者，最後逗留足足32分鐘才離開現場。
英國《每日郵報》報導，這段影片是皮拉爾主動公開，她表示該男賊人在半小時內，八次進入她們的睡房並偷窺她的私處。她希望警方能盡快逮捕這個「變態的作案者」。
影片顯示，男賊人在睡房逗留期間，不但一直駐足觀看皮拉爾，他更疑似多次用電筒照射她的身體。
由於除了300歐元外，家中沒有其他貴重物品被偷，皮拉爾相信該男子的目的並非盜竊，她表示：「那個男人來我家不是為了偷東西，而是想對我做什麼。」
皮拉爾也提到，這件事對她心理造成影響，導致她常常反覆發惡夢。她至今還在接受心理治療，以應對所遭受的創傷。
目前當地警方已對案件展開調查，並正透過分析監視器影片以確定疑犯，惟暫時尚未逮捕任何人。
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文章授權轉載自《香港01》
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