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公司刊物淪選妃冊！噁男寄「沾體液保險套」 20女同事成苦主

聯合新聞網／ 綜合報導
保險套示意照。圖／ingimage
保險套示意照。圖／ingimage

面對心儀的對象，有的人會選擇邀請對方約會，有的人則會寫情書或送上小禮物，但若送出的物品不得體，恐怕不是遭對方拒絕就能了事。日本一名前郵局男職員，透過公司內部刊物鎖定騷擾對象，將使用過後、沾上自己體液的保險套寄給20名郵局女職員，該男事發後不僅遭解雇，更被大阪檢方提起公訴。

根據「產經新聞」報導，一名現年43歲曾在郵局工作的男子，透過郵局內部刊物上的女性職員姓名、照片來挑選受害者，再將使用過的保險套寄給對方。

據了解，遭到騷擾的郵局遍布日本9個道府縣，共有約20個郵局收到該男寄送的猥褻物。

大阪警方在今年4月雖然以涉嫌恐嚇及妨礙業務罪名逮捕該男，但隨後就將其釋放。不過，大阪警方透過和日本郵便公司合作，持續調查該男是否還有其他類似騷擾行為。

大阪地檢堺支部於本月16日以同樣罪名對該男提起公訴，根據起訴書，該男早在去年12月，就向大阪府內某郵局寄出沾有自己體液的保險套，嚴重影響郵局業務運作。

針對這起事件，日本郵便近畿支社表示，該男子被捕時任職於大阪府寢屋川市的寢屋川郵局，但目前已遭懲戒解雇。

日本 大阪 郵局 猥褻 恐嚇 保險套

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