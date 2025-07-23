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影／愛慕者婚禮告白「新娘到底哪裡比我好」 新郎尷尬搶麥全都錄

聯合新聞網／ 綜合報導
女子在婚禮現場爆哭搶婚，讓賓客都嚇壞了。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子在婚禮現場爆哭搶婚，讓賓客都嚇壞了。示意圖，非當事人。圖／ingimage

婚禮本該是新人留下美好回憶的時刻，但美國一名新郎卻活生生看見惡夢在眼前上演。原來一名疑似愛慕新郎許久的女子，趁機跑上舞台告白，甚至還難過泣訴：「我到底哪一點比她差？」讓現場氣氛尷尬到極點。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，新郎佛里德（Dan Freed）在TikTok上分享婚禮影片，隨即吸引60萬次點閱率。佛里德在影片標題寫道：「我讓這個瘋女人來參加婚禮，結果她真的大失控」。

影片中一名金髮女子上台拿起麥克風，在所有婚禮賓客面前高調示愛。她一開場先是瘋狂稱讚佛里德，說新娘是「全世界最幸運的女人」。女子說佛里德是所有人的夢幻情人，不只長得帥且溫柔體貼，事業也很成功，還有超棒的身材。

本來賓客以為女子在開玩笑，還有不少人笑出聲來，但說著說著女子突然情緒失控，大吼：「應該是我站在你（佛里德）旁邊才對！是我教你做料理的，你為什麼從來不給我們機會？」女子接著說出更多驚人言論：「卡洛琳（Carolyn，新娘），我願意做任何事來取代妳」、「她到底有什麼我沒有的？」、「我也可以染黑髮啊，我也是亞洲人啊！」說著說著就哭了出來。

雖然佛里德趕緊上台拿走麥克風，現場的氣氛卻已經變得十分尷尬。有不少網友批評佛里德，認為他不該邀請暗戀自己的人來參加婚禮，還有人覺得佛里德可能甩不掉女子了。不過影片上傳不久後，佛里德又上傳了後續影片，表示這是他跟新娘安排用來整賓客的，「我保證現實生活中沒有其他愛慕者」。

@dan_freed

A second angle has arrived. 👀 #wedding #crazystory #chaos #unexpected #fyp

♬ original sound - danjfreed

婚禮 告白 兩性關係

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